BITCOIN seit seinem Allzeithoch um 50 % gefallen - CHART des Tages

?? Bitcoin Aktuell: 50 - unter Allzeithoch - Steht eine Erholung bevor?

Bitcoin Aktuell zeigt sich weiterhin unter Druck: Seit dem Allzeithoch bei rund 126.000 USD hat der BTC-Kurs rund 50 - an Wert verloren. Allein im letzten Monat ging es um fast 30 - abwärts. Doch rechtfertigt die aktuelle technische Lage vorsichtigen Optimismus?

In den heutigen Krypto News analysieren wir die Chartstruktur und mögliche Szenarien für die kommenden Wochen.

? Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 - WKN: A2YY63 - Ticker: BITCOIN

?? Rückblick: Gescheiterter Erholungsversuch

Nach einem Anstieg von rund 20 % vom lokalen Tief bei 72.300 USD geriet Bitcoin erneut unter starken Verkaufsdruck.

Die Bären übernahmen schnell die Kontrolle, was zu einer mehrtägigen Konsolidierung zwischen 65.000 und 71.000 USD führte.

Innerhalb dieser Spanne bildeten sich:

Zwei zunehmend niedrigere Hochpunkte

Nachlassende Kaufdynamik

Ein erneuter Ausbruch nach unten

Infolgedessen fiel BTC

Vollständigen Artikel weiterlesen