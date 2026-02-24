BITCOIN seit seinem Allzeithoch um 50 % gefallen - CHART des Tages

?? Bitcoin Aktuell: 50 - unter Allzeithoch - Steht eine Erholung bevor?
Bitcoin Aktuell zeigt sich weiterhin unter Druck: Seit dem Allzeithoch bei rund 126.000 USD hat der BTC-Kurs rund 50 - an Wert verloren. Allein im letzten Monat ging es um fast 30 - abwärts. Doch rechtfertigt die aktuelle technische Lage vorsichtigen Optimismus?
In den heutigen Krypto News analysieren wir die Chartstruktur und mögliche Szenarien für die kommenden Wochen.
? Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 - WKN: A2YY63 - Ticker: BITCOIN
?? Rückblick: Gescheiterter Erholungsversuch
Nach einem Anstieg von rund 20 % vom lokalen Tief bei 72.300 USD geriet Bitcoin erneut unter starken Verkaufsdruck.
Die Bären übernahmen schnell die Kontrolle, was zu einer mehrtägigen Konsolidierung zwischen 65.000 und 71.000 USD führte.
Innerhalb dieser Spanne bildeten sich:
-
Zwei zunehmend niedrigere Hochpunkte
-
Nachlassende Kaufdynamik
-
Ein erneuter Ausbruch nach unten
Infolgedessen fiel BTC
Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.