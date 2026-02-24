Dublin (www.anleihencheck.de) - Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten hat am 20. Februar einen bedeutenden Teil der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump für rechtswidrig erklärt, so Sandeep Rao, Senior Analyst bei Leverage Shares und Income Shares. Das Gericht habe die Anwendung des International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) als Grundlage für weitreichende Gegenzölle gegen zahlreiche Handelspartner beanstandet. Das Urteil markiere eine juristische Zäsur, ökonomisch jedoch beginne die eigentliche Wirkung erst jetzt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
