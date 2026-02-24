Die Enervie Gruppe, ein regionaler Energieversorger mit Sitz in Hagen, schmiedet mit der Jürgens Gruppe ein Angebot, um Gewerbetreibende bei der Umstellung auf Elektro-Lkw zu unterstützen. Während Jürgens die Fahrzeuge bereitstellt, kümmert sich Enervie um die Ladeinfrastruktur. Enervie ist allen voran im südlichen Nordrhein-Westfalen aktiv. Zur Gruppe gehören auch die Töchter Mark-E und Stadtwerke Lüdenscheid. Zusammen mit der Jürgens Gruppe, einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
