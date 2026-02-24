Hannover (ots) -- Bischöfin Fehrs blickt "mit großer Zuversicht" auf Zusammenarbeit- Wilmer stehe für Aufgeschlossenheit und weltkirchliche Erfahrungen- Dank an Bischof Bätzing für freundschaftliche VerbundenheitHannover (24. Februar 2026). Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Bischöfin Kirsten Fehrs, hat dem neuen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), Bischof Heiner Wilmer (Hildesheim), zu seiner Wahl am heutigen Dienstag gratuliert."Ich wünsche Bischof Heiner Wilmer für die verantwortungsvolle Aufgabe von Herzen viel Kraft und vor allem Gottes Segen. Heiner Wilmer habe ich als einen in jeder Hinsicht vielsprachigen und aufgeschlossenen, klugen und weltgewandten Gesprächspartner kennengelernt, dem daran liegt, Strukturreformen und geistliche Erneuerung miteinander zu verbinden. Das lässt mich mit großer Zuversicht auf die zukünftige ökumenische Zusammenarbeit schauen", so die Ratsvorsitzende. Für die weiteren Schritte auf dem Weg der Synodalität, auf den sich die römisch-katholische Kirche in Deutschland gemacht habe, "können seine weltkirchlichen und seine vatikanischen Erfahrungen von Nutzen sein." Die Ratsvorsitzende wünscht dem neuen Vorsitzenden "Geschick, Geduld und Weisheit bei seinen Leitungsaufgaben, Glaubenszuversicht und Gottvertrauen und eine glückliche Hand bei allen Entscheidungen."Eine zentrale Frage, die die christlichen Kirchen verbinde, sei die Herausforderung, im Dienst des Evangeliums in die Gesellschaft hineinzuwirken und zum Zusammenhalt der Menschen in diesen kritischen Zeiten beizutragen. "Ich freue mich darauf, die bewährte und vertrauensvolle Zusammenarbeit der vergangenen Jahre fortzusetzen", sagte Fehrs. Sie erhoffe sich, dass die Gemeinschaft der beiden Kirchen auf dem Weg der Vorbereitung auf das Gedenkjahr der Confessio Augustana 2030 weitere Vertiefung erfahren und die bisherigen ökumenischen Meilensteine auf allen Ebenen des kirchlichen Lebens und Handelns Früchte tragen.Fehrs dankte dem bisherigen DBK-Vorsitzenden, Bischof Georg Bätzing, für alle bisherige vertrauensvolle Zusammenarbeit und die freundschaftliche Verbundenheit. Bätzing habe sich mit großer Beharrlichkeit aller Aufgaben angenommen, die der Deutschen Bischofskonferenz u. a. mit dem Synodalen Weg aufgegeben waren. Es habe in den vergangenen sechs Jahren zahlreiche Anlässe und Gelegenheiten für das gemeinsame Engagement von DBK und EKD gegeben, "gemeinsame Zeichen, um die Liebe Gottes in unserer Welt sichtbar und spürbar zu machen, um die Demokratie zu stärken, den Polarisierungen etwas entgegen-zusetzen, einer menschenwürdigen Migrationspolitik das Wort zu reden und in der friedens-ethischen Debatte unseren Teil beizutragen."Pressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD - Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55310/6222937