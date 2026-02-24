Anzeige
Mehr »
Dienstag, 24.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Von Polen bis Virginia Beach- zündet hier der nächste Smallcap-Turbo?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
axinocapital.de
24.02.2026 13:51 Uhr
341 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Iran-Krise spitzt sich zu: Experte sieht Öl vor Preisschub!

Anzeige / Werbung

Während der Goldpreis seit rund vier Wochen um die markante Schwelle von 5.000 US-Dollar pendelt und damit eine Konsolidierungsphase durchläuft, rückt nach Einschätzung des Edelmetallexperten und technischen Analysten Florian Grummes ein anderer Markt zunehmend in den Vordergrund: Öl. Nach einem 18-jährigen Bärenmarkt erkennt Grummes nun eine charttechnische Zäsur, die dem Energiesektor neue Dynamik verleihen könnte.

Während der Goldpreis seit rund vier Wochen um die markante Schwelle von 5.000 US-Dollar pendelt und damit eine Konsolidierungsphase durchläuft, rückt nach Einschätzung des Edelmetallexperten und technischen Analysten Florian Grummes ein anderer Markt zunehmend in den Vordergrund: Öl. Nach einem 18-jährigen Bärenmarkt erkennt Grummes nun eine charttechnische Zäsur, die dem Energiesektor neue Dynamik verleihen könnte.

Aus seiner Sicht hat der Ölpreis eine mehrjährige Keilformation nach oben verlassen und damit ein technisches Signal generiert, das für steigende Notierungen spricht. Parallel dazu haben Aktien großer Energiekonzerne wie ExxonMobil, Chevron, TotalEnergies oder OMV seit Jahresbeginn deutlich zugelegt - ein Hinweis darauf, dass institutionelle Investoren den Sektor bereits neu bewerten.

Globaler Unsicherheitsindex vom 18. Februar 2026. Ahir, Bicon, Furceri via FRED

Geopolitische Spannungen als Katalysator

Den jüngsten Preisschub führt Florian Grummes maßgeblich auf die Eskalation zwischen den USA und dem Iran zurück. Innerhalb von zwei Tagen verteuerte sich Rohöl um mehr als sieben Prozent und erreichte mit über 71 US-Dollar pro Barrel den höchsten Stand seit dem vergangenen Sommer. Der Globale Unsicherheitsindex markierte am 18. Februar ein historisches Hoch und lag damit deutlich über den Spitzenwerten während der Finanzkrise 2008, der Dotcom-Blase und der Corona-Pandemie. Für Grummes ist dies ein klares Indiz dafür, dass der Ölmarkt zunehmend politisiert wird und sensibel auf potenzielle Risiken reagiert.

Im Zentrum steht das iranische Atomprogramm. Die US-Regierung verschärfte ihre Rhetorik und baute ihre militärische Präsenz in der Region massiv aus. Gleichzeitig kam es im Umfeld der Straße von Hormus - einer der wichtigsten Handelsrouten für Rohöl, über die rund 20 Prozent der weltweiten Exporte abgewickelt werden - zu zeitweisen Einschränkungen des Schiffsverkehrs. Bereits die Möglichkeit einer Unterbrechung reichte aus, um die Preise nach oben zu treiben. Grummes betont, dass der Ölmarkt nicht erst auf reale Lieferausfälle reagiert, sondern bereits auf deren Wahrscheinlichkeit. Versicherungsprämien, Frachtraten und Terminmärkte spiegelten diese Unsicherheit unmittelbar wider.

Anteil der Rohölexporte über die Straße von Hormuz. Energize

Innenpolitische Spannungen und internationale Allianzen

Zusätzlich verweist Florian Grummes auf wachsende Spannungen innerhalb Irans. Proteste gegen das Regime erhöhen den innenpolitischen Druck, während außenpolitisch Russland und China ihre Kooperation mit Teheran vertiefen. Russland hat den Iran über Jahre mit modernen Flugabwehrsystemen ausgestattet. China unterstützt beim Aufbau eines mehrschichtigen Luftverteidigungs- und Überwachungsnetzes und fördert den Einsatz des Satellitennavigationssystems BeiDou. Nach Einschätzung von Grummes ist dadurch eine deutlich robustere Verteidigungsstruktur entstanden, als viele westliche Beobachter vermuten.

Gleichzeitig bleibt offen, ob Moskau oder Peking im Falle einer militärischen Eskalation tatsächlich eingreifen würden. Ein möglicher Machtverlust Irans hätte jedoch erhebliche strategische Folgen für beide Staaten, was die geopolitische Lage zusätzlich verkompliziert.

18 Jahre Abwärtstrend - nun die Trendwende?

Aus charttechnischer Perspektive ordnet Florian Grummes die aktuelle Entwicklung in einen langfristigen Kontext ein. Seit dem Hoch bei rund 150 US-Dollar im Sommer 2008 befand sich der Ölpreis in einem übergeordneten Abwärtstrend. Die Finanzkrise, der US-Fracking-Boom und der pandemiebedingte Nachfrageeinbruch führten zu massiven Verwerfungen, darunter sogar negative Preise im Frühjahr 2020. Die anschließende Erholung bis in den Bereich von 130 US-Dollar wurde seit Februar 2022 in Form eines fallenden Keils korrigiert. Mit dem jüngsten Ausbruch aus dieser Formation sieht Grummes nun ein technisches Signal mit weiterem Aufwärtsspielraum. Ein erstes Kursziel verortet er bei rund 90 US-Dollar. Innerhalb des langfristigen Trendkanals lasse sich zudem ein Szenario im Bereich von 120 US-Dollar ableiten.

Öl in US-Dollar, Tageschart vom 20. Februar 2026. Gold.de

Gold/Öl-Ratio spricht für relative Stärke von Öl

Ein zentrales Argument in der Analyse von Florian Grummes ist die Gold/Öl-Ratio. Derzeit sind etwa 83 Barrel Öl erforderlich, um eine Unze Gold zu erwerben - ein im historischen Vergleich hoher Wert. Für Grummes deutet dies darauf hin, dass Öl relativ günstig bewertet ist.

Zwar zeigt die Ratio charttechnisch eine übergeordnete Formation, die langfristig auch höhere Goldpreise ermöglichen könnte. Auf Sicht der kommenden ein bis drei Jahre hält Grummes jedoch eine Phase relativer Stärke im Energiesektor für realistisch. Selbst bei weiter steigenden Goldpreisen könnte Öl prozentual stärker zulegen. Ein solches Szenario hätte unterschiedliche Auswirkungen auf verschiedene Marktsegmente. Während Energieunternehmen profitieren könnten, würden steigende Förder- und Energiekosten die Margen von Minenunternehmen unter Druck setzen.

Gold/Öl-Ratio in US-Dollar, Wochenchart vom 20. Februar 2026. Gold.de

Energie im strategischen Fokus der Märkte

Für Florian Grummes steht fest, dass der Ölmarkt nach Jahren der Unterinvestition wieder in den strategischen Mittelpunkt rückt. Energieimporte, Währungsfragen und geopolitische Machtverschiebungen verleihen dem Rohstoff eine neue Bedeutung.

Während Gold derzeit konsolidiert, sieht Grummes im Ölmarkt die Chance auf eine strukturelle Neubewertung. Die Kombination aus technischer Trendwende, geopolitischer Eskalation und relativer Unterbewertung gegenüber Gold spreche aus seiner Sicht für steigende Notierungen. Ob sich daraus ein nachhaltiger Zyklus zugunsten der Energiebranche entwickelt, hängt maßgeblich von der weiteren geopolitischen Entwicklung ab. Klar ist jedoch, dass Florian Grummes im aktuellen Marktumfeld eine deutliche Verschiebung der Kräfteverhältnisse zwischen Edelmetallen und Energie erkennt.

Impressum
Angaben gemäß § 5 TMG: Herausgeber axinocapital.de ist ein Service der AXINO Capital GmbH · Eugenie-von-Soden-Straße 24/1 73728 Esslingen am Neckar Deutschland · Geschäftsführer Wolfgang Seybold · Geschäftssitz Esslingen am Neckar · Handelsregister Handelsregisterbuch: HRB 747234 Register: Amtsgericht Stuttgart · USt-Id Nr. DE279391117 · Inhaltlicher Verantwortlicher Verantwortlichkeit im Sinne des § 55 des Rundfunkstaatsvertrages (RStV): AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, Deutschland, office@axino.com

Nutzungshinweise und Disclaimer
1. Gegenstand
Diese allgemeinen Nutzungsbedingungen regeln den rechtlichen Rahmen für die Nutzung der folgenden Webseiten der AXINO Capital GmbH und deren Unterseiten: https://www.axinocapital.de https://www.youtube.com/channel/UC17lIUp6TeXnnGy4GMdFn3g Sie gelten zwischen dem Nutzer und der AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, vertreten durch die Geschäftsführung, nachfolgend "AXINO" genannt. Durch die Freischaltung des Nutzers und/oder die Nutzung der o.g. Webseiten akzeptiert der Nutzer die vorliegenden allgemeinen Nutzungsbedingungen.
2. Leistungsbeschreibung / Disclaimer
2.1. Nachrichten und Artikel beruhen teilweise auf Meldungen großer Nachrichtenagenturen wie Reuters oder dpa. Kurs- und Preisangaben werden von Börsen und Banken zur Verfügung gestellt. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die AXINO Capital GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß MiFID II und §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der AXINO Capital GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der AXINO Capital GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann. 2. Die in den Kommentaren zu den Artikeln veröffentlichten Informationen, Meinungen und Empfehlungen erfolgen nicht im Namen von AXINO, sondern stellen die subjektive Ansicht bzw. den Kenntnisstand des jeweiligen Verfassers dar.
3. Urheber-/Nutzungsrechte
3.1. Das Angebot ist durch urheberrechtliche Bestimmungen vor Vervielfältigung und Missbrauch geschützt. Die rechtswidrige Vervielfältigung, Verbreitung oder Veröffentlichung von Inhalten des Angebots oder deren Nachahmung über das eingeräumte Nutzungsrecht hinaus wird von AXINO durch zivil-, notfalls auch strafrechtliche Maßnahmen verfolgt.
3.2. AXINO behält sich sämtliche Rechte an den Inhalten vor. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, die Informationen zu vervielfältigen, abzuändern, zu verbreiten, nachzudrucken, dauerhaft zu speichern, insbesondere zum Aufbau einer Datenbank zu verwenden oder an Dritte weiterzugeben.
4. Einstellung von Inhalten durch den Nutzer - Nutzungsbedingungen
4.1. Das Verfassen von Inhalten (z.B. Kommentaren) und deren öffentlicher Verbreitung ist nur unter Nennung einer gültigen E-Mail-Adresse (welche nicht veröffentlicht wird) möglich. Der Nutzer ist verpflichtet, seine Daten zu aktualisieren, sobald sich die Angaben, insbesondere die E-Mail-Adresse, ändern sollten.
4.2. Sofern der Nutzer eigene Inhalte (sog. "User Generated Content", z.B. Texte, Fotos, Videos) in die Angebote von AXINO einstellt, insbesondere in Form von Kommentaren in den Weblogs, verpflichtet sich der Nutzer zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Insbesondere ist es dem Nutzer untersagt, pornografische, gewaltverherrlichende und volksverhetzende Inhalte zu verbreiten, zu Straftaten aufzurufen und Persönlichkeitsrechte Dritter zu verletzen. Die Einstellung urheberrechtlich geschützter Werke darf nur mit der der Zustimmung des Urhebers erfolgen.
4.3. Auf Wunsch des Nutzers wird im Bereich der Leserkommentare nicht der reale Anmeldename, sondern ein frei wählbares Pseudonym angezeigt. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, unter mehren Pseudonymen im Forum aufzutreten.
4.4. Der Nutzer hat in seinen Beiträgen einen fairen und sachlichen Ton zu wahren. Die Meinung und Äußerung der anderen Teilnehmer ist zu respektieren.
4.5. Um unnötige Ladezeiten zu vermeiden, wird der Nutzer gebeten, auf das Anhängen von Bildern zu verzichten. Leserkommentare dienen darüber hinaus dem sachlichen und verbalen Meinungsaustausch und der Diskussion unter den registrierten Nutzern.
4.6. Sämtliche Beiträge werden erst nach Prüfung durch die Redaktion freigegeben. Die Redaktion behält sich vor, Beiträge zu kürzen oder nicht zu veröffentlichen. Nutzern, die wiederholt gegen die Nutzungsbestimmungen verstoßen, kann die Registrierung entzogen werden.
4.7. Die Darstellung oder Verherrlichung von links- oder rechtsradikalem, rassistischem, anstößigem oder auch pornographischem Material, sowie jegliche Verlinkung darauf ist verboten und kann rechtliche Folgen nach sich ziehen. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
4.8. Eine Pflicht zur Überprüfung der vom Nutzer eingestellten Inhalte durch AXINO besteht nicht. AXINO behält sich aber das Recht vor, stichprobenartig eingestellte Inhalte zu überprüfen, ohne hierfür die Verantwortung für diese Inhalte zu übernehmen.
4.9. Mit der Einstellung von Inhalten räumt der Nutzer AXINO und den mit ihr verbundenen Unternehmen unentgeltlich das Recht ein, die Inhalte zeitlich unbegrenzt zu speichern, zu verbreiten, zu veröffentlichen, öffentlich zugänglich zu machen, zum Download anzubieten und in Online- und Printmedien des AXINO und verbundener Unternehmen zu nutzen. AXINO behält sich vor, Inhalte auch gekürzt zu veröffentlichen.
4.10. Der Nutzer versichert, zur Einräumung entsprechender Nutzungsrechte an den eingestellten Inhalten berechtigt zu sein und stellt AXINO und die mit ihm verbundenen Unternehmen von sämtlichen Ansprüchen Dritter, die aufgrund der vom Nutzer eingestellten Inhalte geltend gemacht werden, frei.
4.11. AXINO ist jederzeit berechtigt, vom Nutzer eingestellte Inhalte zu löschen und/oder den Zugang des Nutzers zu sperren. Ersatzansprüche des Nutzers wegen gelöschter Inhalte sind ausgeschlossen. Der Nutzer ist selbst verantwortlich für die Sicherung der eingestellten Inhalte.
5. Haftung
5.1. AXINO gewährleistet nicht, dass das Angebot jederzeit erreichbar und fehlerfrei ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Zugriff auf das Angebot durch Ursachen verhindert wird, die außerhalb des Einflusses von AXINO liegen.
5.2. Die von AXINO veröffentlichten Inhalte (z.B. Artikel, Daten und Prognosen) sind mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch können weder AXINO noch die von AXINO eingesetzten Dienstleister, insbesondere die Datenlieferanten, für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität eine Gewähr übernehmen.
5.3. AXINO haftet nicht für die inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten. Ebenso wenig übernimmt AXINO Gewähr für die Brauchbarkeit der Daten für seine Nutzer. Soweit durch die Nutzung der Daten gegenüber dem Nutzer Ansprüche wegen angeblicher Rechtsverletzungen geltend gemacht werden, hat AXINO hierfür nicht einzustehen.
6. Datenschutz
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
7. Schlussbestimmungen
7.1. AXINO ist jederzeit berechtigt, angebotene Dienste ganz oder teilweise einzustellen, zukünftig kostenpflichtig zu betreiben oder abzuändern.
7.2. AXINO behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung diese Nutzungshinweise (AGB) abzuändern oder zu erweitern. Der Nutzer erklärt sich mit der Änderung einverstanden, sofern er nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen per E-Mail widerspricht. Die Änderungen treten erst in Kraft, wenn der Nutzer per E-Mail darauf aufmerksam gemacht wurde.
7.3. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung von UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.
7.4. Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Unwirksame Bestimmungen werden durch solche wirksamen Regelungen ersetzt, die den angestrebten wirtschaftlichen und rechtlichen Zweck weitgehend erreichen.
7.5. Gerichtsstand ist in Esslingen am Neckar, soweit der Kunde Kaufmann i. S. des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Gleiches gilt, soweit der Kunde bei Klageerhebung keinen Sitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in der Bundesrepublik Deutschland hat.

Enthaltene Werte: XC0009677409,XD0002747026

Disclaimer:
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.