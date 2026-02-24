Iran-Krise spitzt sich zu: Experte sieht Öl vor Preisschub!

Anzeige / Werbung

Während der Goldpreis seit rund vier Wochen um die markante Schwelle von 5.000 US-Dollar pendelt und damit eine Konsolidierungsphase durchläuft, rückt nach Einschätzung des Edelmetallexperten und technischen Analysten Florian Grummes ein anderer Markt zunehmend in den Vordergrund: Öl. Nach einem 18-jährigen Bärenmarkt erkennt Grummes nun eine charttechnische Zäsur, die dem Energiesektor neue Dynamik verleihen könnte.

Aus seiner Sicht hat der Ölpreis eine mehrjährige Keilformation nach oben verlassen und damit ein technisches Signal generiert, das für steigende Notierungen spricht. Parallel dazu haben Aktien großer Energiekonzerne wie ExxonMobil, Chevron, TotalEnergies oder OMV seit Jahresbeginn deutlich zugelegt - ein Hinweis darauf, dass institutionelle Investoren den Sektor bereits neu bewerten.