Das KI-Wettrüsten geht in die nächste Runde: Meta hat am Dienstag vor dem Handelsstart an der Wall Street verkündet, dass zukünftig nicht nur auf Nvidia-Hardware, sondern auch AMD-Chips gesetzt wird. An der Börse schlägt die Nachricht ein wie eine Bome: Die AMD-Aktie springt vorbörslich zweistellig nach oben. Der AKTIONÄR beleuchtet die Details des Deals. Konkret plant der Social-Media-Riese Meta, AMD-Chips mit einer Gesamtkapazität von bis zu 6 Gigawatt in seinen Rechenzentren zu verbauen. Zum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
