Palma, Spanien (ots) -Palma de Mallorca verkörpert mediterranen Glamour und Lebensfreude wie kaum ein anderer Ort. Genau hier, im pulsierenden Herzen der Insel, setzt Mayer & Dau Immobilien mit der Eröffnung des vierten Büros ein strategisches Zeichen. Der Standort am legendären Paseo Marítimo, direkt am neu ausgebauten Hafen und in Nachbarschaft zu den exklusivsten Yachten, wurde bewusst gewählt. Für Geschäftsführer Benjamin Dau ist dieses Büro mehr als nur eine weitere Niederlassung; es ist ein "klares Ausrufezeichen" für den Anspruch, die erste Adresse für Immobilien auf der Insel zu werden.Das Familienunternehmen, geführt von den Brüdern Benjamin und Julian Dau, unterscheidet sich dabei deutlich vom klassischen Maklermarkt. Mit über 100 Mitarbeitenden an sechs deutschen Standorten und einer hoch professionellen Struktur, die in Teilen an eine Marketingagentur erinnert, bringt Mayer & Dau eine Qualität auf die Insel, die besonders deutsche Bestandskunden sehr schätzen. Während die Branche aktuell vielerorts mit Umsatzrückgängen kämpft, entwickelt sich das Unternehmen außergewöhnlich positiv und trotzt dem Trend - getreu dem Motto: "Wir sind anders als andere."Das neue Büro in Palma ergänzt die bereits fest etablierten Standorte in Cala Ratjada, Santa Ponsa und Alcúdia, deren Teams das Fundament des Erfolgs bilden. Mit dem neuen Standort und dem Blick aufs Meer schafft Mayer & Dau einen Immobilien-Hotspot, der die Vision der Brüder konsequent vorantreibt und ihre Präsenz auf Mallorca auf ein neues Level hebt.Die Büroleitung übernimmt Liza Wilke