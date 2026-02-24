Die Deutz-Aktie kletterte zum Wochenbeginn erstmals auf die Marke von 12 € und stellte damit ein neues Allzeithoch auf. Warum sind Anleger schon seit Monaten so in den einst langweiligen deutschen Motorenbauer vernarrt und ist die Kursrallye von Deutz noch gerechtfertigt? Das nächste Startup Deutz versorgt die Börse schon seit Monaten mit positiven Nachrichten. Das Unternehmen befindet sich auf bestem Wege, sich von einem Hersteller von Antriebstechnologien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de