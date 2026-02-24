Neue On-Chain-Daten zeigen eine überraschende Verschiebung innerhalb der großen Proof-of-Work-Netzwerke in Richtung Litecoin. Während sich die Preisentwicklung bislang zurückhaltend präsentiert, deutet die steigende Nutzung der Blockchain auf eine wachsende Aktivität im Hintergrund hin. Litecoin überholt Konkurrenz bei Netzwerkaktivität Neuesten Berichten zufolge hat Litecoin bei den täglich aktiven Adressen mehrere bedeutende Kryptowährungen hinter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
