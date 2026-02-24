DJ MÄRKTE EUROPA/Wenig verändert - FMC und MTU nach Zahlen schwach

DOW JONES--Nach einem Start im Minus notieren die europäischen Aktienmärkte am Dienstagmittag kaum verändert. Stützend wirkt, dass die Wall Street mit einer gut behaupteten Handelseröffnung erwartet wird. Übergeordnet lasten weiter das erneute Zoll-Chaos, eine mögliche US-Militärintervention im Iran sowie anhaltende Sorgen über dispruptive Wirkungen von Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz (KI) auf der Stimmung. Citrini Research hatte am Wochenende ein hypothetisches Szenario veröffentlicht, in dem KI die Wirtschaft in naher Zukunft negativ beeinflusst. Die Analysten nannten darin zahlreiche Unternehmen verschiedenster Branchen, deren Geschäftsmodell sie bedroht sehen.

Der DAX verliert 0,1 Prozent auf 24.967 Punkte und notiert nahe der psychologischen Marke bei 25.000 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 zeigt sich kaum verändert bei 6.111 Punkten. Der Euro notiert wenig bewegt bei 1,1775 Dollar. Am Anleihemarkt ziehen die Kurse leicht an und bauen die Gewinne vom Vortag aus. Gold leidet unter moderaten Gewinnmitnahmen, nachdem das Edelmetall zu Wochenbeginn von den Unsicherheiten profitieren konnte.

"Jetzt muss sich zeigen, welche Kaufschwellen die Mutigen auswählen. Zuletzt kamen bei Kursverlusten jedes Mal Käufer in den Markt. Es ist aber gut möglich, dass die wenigen Kaufwilligen auf tiefere Kurse warten", so Thomas Altmann von QC Partners zum DAX.

Nach einem ruhigen Wochenbeginn nimmt die Berichtssaison am Dienstag wieder langsam an Fahrt auf. Impulse könnten daneben von der Rede zur Lage der Nation von US-Präsident Donald Trump kommen. Sie findet aber erst in der Nacht zum Mittwoch statt. In dieser könnte er sich zum Urteil des Obersten Gerichtshofs gegen seine Zölle äußern oder auch über das weitere Vorgehen im Iran.

Am späten Mittwoch stehen dann neue Geschäftszahlen von Nvidia auf dem Programm. Der Konzern gilt als KI-Flaggschiff. Die Zahlen haben oft Signalwirkung über das Unternehmen hinaus - nicht nur für Halbleiter- und Wachstumsaktien, sondern für den gesamten Markt.

FMC brechen ein - Ausblick verstimmt

Trotz überzeugender Zahlen verlieren Fresenius Medical Care (FMC) 4,7 Prozent. Belastend wirkt der Ausblick. Der Dialysedienstleister sieht auch in diesem Jahr noch keine Trendwende auf dem für ihn so wichtigen US-Markt. Der Viertquartalumsatz von FMC liege 0,7 Prozent über Erwartung, das bereinigte EBIT 11,4 Prozent und das Ergebnis je Aktie 35 Prozent, merkt JP Morgan an. Das Unternehmen habe damit den oberen Rand seiner EBIT-Prognosespanne erreichte. Angesichts der höheren Basis deute die Prognose für 2026 auf weitgehend stagnierende Umsätze und EBIT (zu konstanten Wechselkursen) hin. Die Fresenius-Aktie verbilligt sich um 1,2 Prozent.

Mit einem Minus von 5,8 Prozent reagieren auch MTU Aero empfindlich auf Geschäftszahlen. Belastend wirkt auch hier der Ausblick, speziell die Erwartung an den freien Cashflow. Der Triebwerksbauer strebe etwa 500 Millionen Euro an, dem laut JP Morgan eine Konsenserwartung von 545 Millionen gegenübersteht. Die Ziele von MTU seien aber typischerweise konservativ.

SAP knüpfen an die Verluste vom Vortag an und fallen um weitere 1,7 Prozent. Anleger meiden die Aktie nach Einschätzung aus dem Handel weiterhin aus Sorge vor den möglichen disruptiven Auswirkungen von KI-Technologie auf das Geschäftsmodell. Der Sektor war am Vortag an der Wall Street erneut unter Druck geraten.

Telefonica ziehen dagegen um 0,6 Prozent an. Morgan Stanley spricht von guten Viertquartalszahlen. Daneben sei der Ausblick für den freien Cashflow an den oberen Rand, der auf dem Kapitalmarkt genannten Prognose angepasst worden.

Mit Blick auf die jüngste Zinsentwicklung und der Suche nach defensiven Sektoren legen die Versorger und auch die Immobilienwerte überdurchschnittlich zu. Banken tendieren im Sektor dagegen 1,8 Prozent leichter, auch wegen den schwachen Vorgaben aus den USA.

Bei den deutschen Nebenwerten geht es im SDAX für SFC Energy um 8,6 Prozent nach oben. Der Brennstoffzellen-Spezialist rechnet für 2026 erneut mit merklichem Umsatzwachstum und steigenden Gewinnen.

Elmos Semiconductor hat 2025 bei nur leichtem Wachstum deutlich an Gewinn und Marge eingebüßt. Das Halbleiter-Unternehmen rechnet für das neue Geschäftsjahr aber mit einer Rückkehr zu strukturellem Wachstum. Der Kurs legt um 10,5 Prozent zu. In Folge sind auch weitere Aktien aus der Halbleiterbranche gesucht, Suss Microtec und Aixtron verteuern sich um bis zu 7,1 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 6.111,50 -0,0% -2,42 +5,6% Stoxx-50 5.249,26 +0,1% 4,10 +6,7% DAX 24.967,47 -0,1% -24,50 +2,0% MDAX 31.465,61 +0,3% 86,20 +2,5% TecDAX 3.715,93 +0,7% 26,27 +1,9% SDAX 17.978,27 +0,7% 127,93 +3,9% CAC 8.502,25 +0,1% 5,08 +4,3% SMI 13.974,12 +0,7% 103,06 +4,5% ATX 5.750,42 -1,2% -67,15 +9,2% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1775 -0,1% 1,1787 1,1767 +0,3% EUR/JPY 183,66 +0,8% 182,26 182,32 -1,1% EUR/CHF 0,9119 -0,1% 0,9132 0,9121 -1,9% EUR/GBP 0,8732 -0,1% 0,8737 0,8748 +0,2% USD/JPY 155,97 +0,9% 154,62 154,94 -1,4% GBP/USD 1,3485 -0,0% 1,3491 1,3451 +0,2% USD/CNY 6,9209 -0,0% 6,9212 6,9313 -1,5% USD/CNH 6,8792 -0,2% 6,8898 6,8993 -1,3% AUS/USD 0,7040 -0,2% 0,7056 0,7055 +5,7% Bitcoin/USD 63.319,40 -2,2% 64.720,70 66.154,70 -26,8% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,21 66,13 +0,1% 0,08 +15,7% Brent/ICE 71,37 71,49 -0,2% -0,12 +17,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 5.160,81 5.228,75 -1,3% -67,94 +21,0% Silber 87,71 88,57 -1,0% -0,87 +24,2% Platin 1.839,76 1.828,49 +0,6% 11,27 +4,3% Kupfer 5,86 5,78 +1,4% 0,08 +2,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

