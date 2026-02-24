Berlin (ots) -Die Schauspielerin Iris Berben fordert mehr Gleichberechtigung für Frauen - auch in politischen Ämtern: "Es ist viel Zeit für viele Frauen, für ganz viele Frauen, die in die Ämter sollen. Solange wir das einfordern müssen, ist ja immer noch keine Normalität ", sagt Berben in der ARD-Talksendung "maischberger". Dies gelte auch für höchste Amt im Staat. Auf die Frage, ob es Zeit für eine Bundespräsidentin sei, antwortet sie: "Absolut". Berben, die 2022 als Wahlfrau für die SPD an der Wahl von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier teilnahm, appelliert an ihre Geschlechtsgenossinnen: "Kommt her Mädels, macht es!"Berben plädiert dafür, mit Menschen, die die Rechte von Frauen und anderen Minderheiten infrage stellen oder kritisch sehen, öfter und tiefer ins Gespräch zu gehen: "Du musst eine Menge Menschen an die Hand nehmen und eine Menge erklären." Dies gehe auch bei der woken Bewegung nicht mit 'brachialer Gewalt'. Sie äußerte aber auch Verständnis: "Ich komme aus den 68ern, wir haben es auch mit brachialer Gewalt versucht. Wahrscheinlich muss das Pendel sehr weit raus". Heute gebe es Begegnungen, in denen sie sich "gerne darauf einlasse, zu sagen, in welchem Jahrhundert wir leben und wie wir als Frau gesehen werden wollen und wahrgenommen werden wollen".Die Schauspielerin kritisiert auch das Frauenbild im Kino und Fernsehen. Als Frau "spezifisch 40 plus, ist man Frau nicht mehr sichtbar,,sondern ist so eine Art Beiwerk, es gibt wenig Ausnahmen in der Filmbranche", sagt Berben. Sie habe in ihrem aktuellen Film "ein Frauenbild verkörpert, hinter dem ich nicht nur stehe, sondern was ich auch einfordere".Das Gespräch mit Iris Berben wird diesen Mittwoch bei "maischberger" im Ersten ausgestrahlt. "maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarFotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Anabel Bermejo | better nau Kommunikationsagentur | Tel. 0172 587 0087 | bermejo@betternau.deWDR Kommunikation | Tel. 0221 220 7100 | kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6222999