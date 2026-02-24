Berlin (ots) -Die Zahnarztpraxis KU64 setzt auf innovative Laserbehandlung (https://ku64.de/leistungen/ganzheitliche-zahnmedizin/laserbehandlung/) als besonders sanfte und effektive Therapieoption in der ganzheitlichen Zahnmedizin. Bei der Behandlung von Zahnfleischerkrankungen wie Parodontitis bietet der hochmoderne Diodenlaser eine schonende Alternative zu herkömmlichen Methoden.Der Einsatz des Dentallasers bei KU64 zielt darauf ab, entzündungsverursachende Keime im Mundraum präzise zu reduzieren und gesundes Gewebe maximal zu schonen. Die Behandlung erfolgt vibrations- und geräuscharm, was sie insbesondere für Angstpatienten und -patientinnen deutlich angenehmer macht.Die Hauptanwendungsgebiete des Lasers bei KU64 sind:- Laserbehandlung von Parodontitis: In Kombination mit der EmunDo-Therapie (https://ku64.de/leistungen/parodontologie-zahnfleischbehandlung/photothermische-therapie-emundo/) werden krankmachende Bakterien effektiv zerstört, was die Heilung beschleunigt und den Einsatz von Antibiotika oft überflüssig macht.- Laserbehandlung von Periimplantitis (https://ku64.de/leistungen/kieferchirurgie-mkg-chirurgie/zahnimplantate/periimplantitis/): Zur sanften Säuberung und Entzündungsreduktion um Zahnimplantate herum, ohne Schnitte oder Schmerzen.- Intensivzahnreinigung Prophylaxe PLUS Laser: Eine revolutionäre professionelle Zahnreinigung (https://ku64.de/leistungen/prophylaxe-4-0/), die zur effektiven Vorbeugung von Karies und Parodontitis die Bakterienbelastung im Mund reduziert.Dr. Stephan Ziegler, Geschäftsführender Gesellschafter von KU64, betont die Bedeutung dieser Technologie für den Patientenkomfort:"Die Laserbehandlung (https://ku64.de/leistungen/ganzheitliche-zahnmedizin/laserbehandlung/) ist ein Paradebeispiel dafür, wie wir bei KU64 moderne Technologie einsetzen, um unseren Patientinnen und Patienten eine besonders sanfte, schmerzarme und präzise Therapie zu bieten. Sie ist für fast jeden Patienten und jede Patientin geeignet und bietet Vorteile wie eine schnellere Heilung, weniger Blutungen und oft den Verzicht auf eine örtliche Betäubung."Alle Details zur Laserbehandlung und Terminbuchung auf der Leistungsseite:https://ku64.de/leistungen/ganzheitliche-zahnmedizin/laserbehandlung/ (http://ku64.de/leistungen/ganzheitliche-zahnmedizin/laserbehandlung/)Über KU64 - Die Zahnspezialisten:KU64 ist eine der größten und modernsten Zahnarztpraxen Deutschlands mit vier Standorten in Berlin und Potsdam. Das interdisziplinäre Team bietet das gesamte Spektrum der Zahnmedizin unter einem Dach, von Prophylaxe (https://ku64.de/leistungen/prophylaxe-4-0/) über Kieferorthopädie (https://ku64.de/leistungen/kieferorthopaedie/) und Implantologie (https://ku64.de/leistungen/kieferchirurgie-mkg-chirurgie/zahnimplantate/) bis hin zu komplexen chirurgischen Eingriffen. Die Praxis ist bekannt für ihren patientenorientierten Service, flexible Öffnungszeiten an sieben Tagen pro Woche und den Einsatz modernster Medizintechnik in einzigartigem und außergewöhnlichem Ambiente.Pressekontakt:KU64 - Die ZahnspezialistenPetros ProntisChief Marketing Officer (CMO)E-Mail: prontis@ku64.deTelefon: 030 86 473 222https://ku64.deOriginal-Content von: KU64 Zahnärzte Dr. Ziegler & Partner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181398/6222998