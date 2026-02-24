Apple legt eine neue Beta seines nächsten iPhone-Betriebssystems vor. Die neue Siri fehlt weiterhin, dafür gibt es Verbesserungen bei der Kommunikation mit Android-Handys. Apple testet die verschlüsselte Kommunikation zwischen iPhones und Android-Smartphones. Mit der zweiten Beta-Version von iOS 26.4, die am Montag als Download für registrierte Entwickler erschienen ist, können Nutzer erstmals Ende-zu-Ende-verschlüsselte Nachrichten über den SMS-Nachfolger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n