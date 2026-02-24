Beschluss
Widerruf der Zulassung zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (General Standard)
Nachdem die Pflichten aus der Zulassung auch nach einer angemessenen Frist nicht erfüllt wurden, wird nunmehr gemäß § 39 Abs. 1, 2. Alt. BörsG i. V. m. § 47 BörsO die Zulassung der auf den Inhaber lautenden Stammaktien (ISIN: DE000ZDWT018) der
ZhongDe Waste Technology AG, Frankfurt am Main
zum regulierten Markt (General Standard) zum Ablauf des 23. März 2026 widerrufen.
Frankfurt am Main, 23.02.2026
Frankfurter Wertpapierbörse
Geschäftsführung
