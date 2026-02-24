© Foto: Matthias Balk - dpaEin neues KI-Tool greift das Cobol-Geschäft an. Die Aktie von IBM bricht so stark ein wie seit 25 Jahren nicht mehr. Droht dem Konzern ein Strukturproblem?Die Aktie von IBM ist am Montag um 13 Prozent eingebrochen. Es war der stärkste Tagesverlust seit Oktober 2000. Im Februar summiert sich das Minus auf 27 Prozent. Damit steuert das Papier laut von Bloomberg ausgewerteten Daten auf den größten Monatsverlust seit mindestens 1968 zu. Vorbörslich notierte die Aktie am Dienstag mit einem leichten Minus von 0,77 Prozent bei 221,65 US-Dollar (Stand 13:46 Uhr MEZ). Auslöser war eine Ankündigung des KI-Start-ups Anthropic. Das Unternehmen erklärte, sein neues Tool "Claude Code" könne helfen, …Den vollständigen Artikel lesen
