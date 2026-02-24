Nick Giambruno machte kürzlich auf der Plattform "International Man" (Beitrag vom 17.02.2026) auf die "finanzielle Samson-Option" aufmerksam. Demnach hatte die US-Notenbank während der Covid-19-Pandemie jeden Monat im Schnitt 120 Milliarden Dollar faktisch aus dem Nichts geschaffen. Das sei weit mehr gewesen als das monatliche Volumen von 40 Milliarden Dollar im Zuge des vorherigen QE3-Programms. Der Rohstoffexperte geht nun davon aus, dass das zukünftige Quantitative Easing "deutlich größer" ausfallen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
