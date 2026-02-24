EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Eckert & Ziegler SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Eckert & Ziegler SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Ort: https://www.ezag.com/de/investoren/berichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Ort: https://www.ezag.com/investors/reports/
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://www.ezag.com/de/investoren/berichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://www.ezag.com/investors/reports/
Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
Eckert & Ziegler SE
Robert-Rössle-Str.10
13125 Berlin
Deutschland
Internet:
www.ezag.de
