Datum der Anmeldung:
19.02.2026
Aktenzeichen:
B1-37/26
Unternehmen:
Salvia Group GmbH, Eislingen; Erwerb der für den Geschäftsbetrieb Elektroinstallation erforderlichen Vermögensgegenstände der Claus Heinemann Elektroanlagen GmbH i.L., Unterföhring
Produktmärkte:
Elektroinstallation, Technische Gebäudeausrüstung
