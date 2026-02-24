Der europäische Solarmarkt bleibt weiter auf Wachstumskurs. Laut dem jüngsten European Market Outlook von SolarPower Europe war 2025 erneut ein starkes Jahr für die Photovoltaik (PV) in der Europäischen Union. Beim jährlichen Zubau liegt Deutschland an der Spitze, gefolgt von Spanien, Frankreich, Italien und Polen. Solarstrom spielt damit eine immer größere Rolle in der europäischen Energieversorgung. Gleichzeitig verändern sich Förder- und Finanzierungsmodelle in vielen europäischen Ländern, was Investoren vor neue Herausforderungen stellt. Während regulatorische Instrumente wie Contracts for Difference (CfD) den Rahmen neu ordnen, reagiert die Branche mit marktbasierten Lösungen wie PV-Hybridkraftwerken und hybriden Power Purchase Agreements (PPAs). Die Intersolar Europe bietet hier Orientierung: Vom 23. bis 25. Juni 2026 können Fachbesucher im Rahmen von The smarter E Europe, Europas größter Messeallianz für die Energiewirtschaft, auf dem Messegelände in München Innovationen erleben, neue Geschäftsmodelle diskutieren und direkte Kontakte zu Projektentwicklern, Herstellern und Investoren knüpfen. Die Veranstalter erwarten 2026 rund 2.800 Aussteller und mehr als 100.000 Besucher aus aller Welt.

Die Intersolar Europe 2026 widmet sich verstärkt PV-Hybridkraftwerken.

Hybridkraftwerke, die PV, Wind und/oder Batteriespeicher kombinieren, gewinnen in Europa und weltweit zunehmend an Bedeutung. In Großbritannien ist der Anteil solcher Anlagen bereits hoch, begünstigt durch gezielte Förderinstrumente und effiziente Genehmigungsverfahren. Geschäftsmodelle wie Energiearbitrage (Strom speichern, wenn die Preise niedrig sind, und bei hohen Preisen verkaufen) können einen Teil der Wirtschaftlichkeit ausmachen. Meistens wird jedoch ein Mix aus verschiedenen Geschäftsmodellen ("Multi-Use") genutzt, um die Anlagen optimal zu betreiben. Gleichzeitig verdeutlicht dies die Notwendigkeit stabiler Rahmenbedingungen für Investoren.

Anfang 2026 lag die weltweit installierte PV-Leistung laut Wood Mackenzie bei fast 3 Terawatt. Dieses Wachstum bringt neue Herausforderungen für Stromnetze und Marktmechanismen mit sich, etwa negative Preise in Spitzenzeiten und steigende Redispatch-Maßnahmen. Großspeicher sind in diesem Kontext entscheidend: Sie puffern überschüssigen Solarstrom, speisen ihn zeitversetzt ein und tragen so zu höherer Systemflexibilität, besserer Netzintegration und effizienterer Nutzung erneuerbarer Energie bei.

Die wirtschaftliche Attraktivität stationärer Speicher steigt deutlich. Laut BloombergNEF sanken die Preise für stationäre Speicher 2025 auf 70 US-Dollar pro Kilowattstunde der stärkste Rückgang aller Batterie-Segmente. Treiber sind Überkapazitäten in der Zellfertigung, intensiver Wettbewerb unter chinesischen Herstellern und die zunehmende Nutzung von Lithium-Eisenphosphat-Zellen (LFP). In Kombination mit PV-Hybridanlagen werden stationäre Speicher so zu einem integralen Bestandteil der europäischen und globalen Energiewende. Sie verbessern die Systemstabilität, ermöglichen neue Geschäftsmodelle und stärken die Wirtschaftlichkeit von Projekten unter veränderten Markt- und Förderbedingungen.

Neue Finanzierungsmodelle: CfD

In vielen EU-Ländern ersetzen darüber hinaus CfD-Modelle klassische Einspeisevergütungen. Sie sichern die Erlöse für Projektentwickler, stabilisieren die Strompreise für Verbraucher und ermöglichen die Abschöpfung von Übergewinnen (Claw-Back). Auch in Deutschland steht ein solcher Systemwechsel bevor: Die beihilferechtliche Genehmigung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) läuft Ende 2026 aus.

Internationaler Austausch auf der Intersolar Europe

PV-Hybridkraftwerke und neue Finanzierungsmodelle sind zentrale Themen der Intersolar Europe 2026. Bereits am 22. Juni startet die Intersolar Europe Conference der High-Level-Auftakt zur Fachmesse mit namhaften Experten, strategischen Diskussionen und exklusiven Einblicken in Markttrends. Vom 23. bis 25. Juni werden die Themen auf dem Intersolar Forum in den Messehallen praxisnah diskutiert, parallel präsentieren Aussteller direkt in den Messehallen konkrete Lösungen. Veranstalter sind die Solar Promotion GmbH und die Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH Co. KG (FWTM).

