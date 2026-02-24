Das Lade-Unternehmen Elvah hat seinen Ladereport für das zweite Halbjahr 2025 veröffentlicht. Mit 35,8 Millionen Ladevorgängen und 909 GWh an geladener Energie hat der Markt in Deutschland weiter zugelegt und die Werte aus dem ersten Halbjahr deutlich übertroffen. Kurze Erinnerung: Für den Zeitraum Januar bis Juni 2025 hatte Elvah rund 29 Millionen Ladevorgänge gemeldet, bei denen 689 GWh an Energie geflossen sind. Das entsprach damals einer Steigerung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
