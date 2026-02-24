© Foto: Jakub Porzycki - NurPhotoMeta und AMD schließen einen historischen Deal über KI-Chips im Wert von 100 Milliarden Dollar. Meta könnte bis zu 10 Prozent der AMD-Aktien erwerben, während AMD seinen Marktanteil im Wettbewerb mit Nvidia stärkt.Meta Platforms und Advanced Micro Devices (AMD) haben einen bahnbrechenden Vertrag im Wert von über 100 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Dieser Deal könnte Meta ermöglichen, bis zu zehn Prozent der AMD-Aktien zu erwerben, und stellt eine massive Wette auf die Zukunft der künstlichen Intelligenz (KI) dar. Die Partnerschaft ist für AMD ein entscheidender Schritt, um sich gegen den Marktführer Nvidia zu behaupten. Zuerst hatte das Wall Stret Journal (WSJ) darüber berichtet. Die …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE