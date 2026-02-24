Ursula von der Leyen verspricht eine neue europäische Rechtsform: Firmengründung in 48 Stunden, online, überall in der EU. Doch kann das Vorhaben 27 verschiedene Rechtssysteme wirklich vereinen - und warum warnen gerade Gewerkschaften vor dem Projekt? Als Ursula von der Leyen am 20. Januar auf die Bühne des Weltwirtschaftsforums in Davos trat und eine neue europäische Rechtsform für Firmen ankündigte, war das für Vertreter der Startup-Szene wie ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
