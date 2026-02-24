© Foto: Christian Schultz/dpaMit dem Abnehmmittel CagriSema wollte Novo Nordisk dem Konkurrenten Eli Lilly endlich etwas entgegensetzen. Enttäuschende Studiendaten verschärfen stattdessen die Krise. Barclays streicht die Umsatzprognose radikal.Die Phase-3-Studie des Medikaments zur Behandlung von Fettleibigkeit lieferte schlechtere Ergebnisse als erwartet, was die Verkaufsprognosen drastisch senkte. Das ursprüngliche Umsatzpotenzial von 12 Milliarden US-Dollar wurde um 80 Prozent auf lediglich 2 Milliarden US-Dollar gesenkt. An der Börse in Kopenhagen ging es für die Novo-Papiere am Dienstag um weitere 2,6 Prozent abwärts. Und das, nachdem die Aktie schon am Montag fast 20 Prozent abgestürzt war. Analysten von Barclays …Den vollständigen Artikel lesen
