Dow Jones News
24.02.2026 15:27 Uhr
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 25. Februar (vorläufige Fassung)

=== 
*** 03:00 US/US-Präsident Trump, Rede zur Lage der Nation 
*** 05:00 GB/HSBC Holdings plc, Jahresergebnis (08:45 Analystenkonferenz) 
*** 06:45 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Jahresergebnis 
     (10:00 BI-PK; 13:30 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Eon SE, Jahresergebnis und Geschäftsbericht 
     (10:00 BI-PK; 12:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Heidelberg Materials AG, Jahresergebnis 
     (10:30 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Nordex SE, Jahresergebnis (14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 NL/ASML Holding NV, Geschäftsbericht 
*** 07:30 DE/Auto1 Group SE, Jahresergebnis (14:00 Telefonkonferenz) 
*** 07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Geschäftsbericht 
*** 08:00 GB/Diageo plc, Ergebnis 1H 
*** 08:00 NL/Wolters Kluwer NV, Jahresergebnis 
  08:00 GB/Haleon plc, Jahresergebnis 
*** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) Q4 
     kalender- und saisonbereinigt gg Vq 
     PROGNOSE:   +0,3% gg Vq 
     1. Veröff.:  +0,3% gg Vq 
     3.Quartal:   0,0% gg Vq 
     kalenderbereinigt gg Vj 
     PROGNOSE:   +0,4% gg Vj 
     1. Veröff.:  +0,4% gg Vj 
     3. Quartal:  +0,3% gg Vj 
*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator März 
     PROGNOSE:  -23,0 
     zuvor:    -24,1 
*** 08:00 DE/Maastricht-Quote (Einnahmen und Ausgaben des Staates) 2025 
  08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Dezember und Gesamtjahr 
*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Februar 
     PROGNOSE:   90 
     zuvor:    90 
*** 09:00 ES/Iberdrola SA, Jahresergebnis 
  09:00 GB/Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Jahresergebnis 
  10:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, HV 
  10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Januar 
     Eurozone 
     PROGNOSE:     -0,5% gg Vm/+1,7% gg Vj 
     Vorabschätzung:  -0,5% gg Vm/+1,7% gg Vj 
     zuvor:      +0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj 
     Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) 
     PROGNOSE:     -1,1% gg Vm/+2,2% gg Vj 
     Vorabschätzung:  -1,1% gg Vm/+2,2% gg Vj 
     zuvor:      +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj 
  11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Mai 2041 im 
     Volumen von 1 Mrd EUR 
  11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 1 Mrd EUR 
*** 14:00 ES/Banco Santander SA, Investorentag und Strategie-Update 
*** 15:30 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei Event der Handelskammer 
     der Region Northern Virginia 
*** 16:00 US/Neubauverkäufe Januar 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy 
     Information Administration (EIA) Vorwoche 
*** 17:00 US/Fed-Kansas-Präsident Schmid, Rede bei Economic Club of Colorado 
*** 18:00 DE/Freenet AG, vorläufiges Jahresergebnis 
  18:00 IT/Pirelli & C. SpA, vorläufiges Jahresergebnis 
*** 19:20 US/Fed-St. Louis-Präsident Alberto Musalem, Rede bei Event der 
     Missouri Athletic Club Speaker Series 
*** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 4Q 
*** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 4Q 
*** 22:30 US/IWF, Bericht zum Abschluss von Artikel-4-Konsultationen mit 
     den USA 
 
    - CN/Bundeskanzler Merz, Treffen mit Chinas Staatspräsident Xi 
    - CN/Sitzung des Ständigen Ausschusses des Volkskongresses 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2026 08:52 ET (13:52 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
