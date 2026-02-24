Anzeige
Mehr »
Dienstag, 24.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Von Polen bis Virginia Beach- zündet hier der nächste Smallcap-Turbo?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A14R7U | ISIN: US70450Y1038 | Ticker-Symbol: 2PP
Tradegate
24.02.26 | 16:38
36,695 Euro
-1,79 % -0,670
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
S&P 100
S&P 500
NASDAQ-100
1-Jahres-Chart
PAYPAL HOLDINGS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
PAYPAL HOLDINGS INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
36,73536,77516:39
36,70536,77516:39
Markus Weingran
24.02.2026 15:27 Uhr
256 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Oilfield Services & Equipment: PayPal: Übernahme, IBM: Absturz, Novo: Enttäuschend & Elmos: Stark

Wenn Aktien tief fallen, dauert es meistens nicht lange, bis Übernahmegerüchte auftauchen. Bloomberg hat diese jetzt bei PayPal gehört. Sie reichen von Geschäftsteilen bis zur kompletten Akquisition. Was ist dran?Thema des Tages: Oilfield Services & Equipment Aktien Die Welt der Energie und der globalen Infrastruktur steht im Wandel. Während erneuerbare Energien stark wachsen, bleibt Öl und Gas für viele Volkswirtschaften weiterhin ein zentraler Energieträger - zumindest in den kommenden Jahren. Genau hier liegt die Chance für Aktien aus der Branche Oilfield Services & Equipment, also Unternehmen, die Ausrüstung, Technologien und Dienstleistungen für die Exploration, Förderung und Wartung …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 Markus Weingran
Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.