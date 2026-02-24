Mainz (ots) -ADHS wird oft als Schwäche angesehen. Doch die neurologische Besonderheit steckt voller Kreativität, Energie und neuer Perspektiven - wenn sie verstanden und gezielt genutzt wird. Für Malte Zierden, Tierschützer und Content Creator, ist ADHS ein ständiger Begleiter. Als Host der Doku "ADHS als Gamechanger - Wie aus Schwäche Stärke wird" der ZDF-Reihe "RE:TURN" erzählt er am Sonntag, 29. März 2026, 15.30 Uhr, Geschichten von Menschen, die aus dem Chaos ihre Stärke ziehen. Der Film ist bereits ab Montag, 2. März 2026, 10.00 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal abrufbar. Auch die neue ZDF-Serie "Einfach Ellie" und PUR+ im März haben ADHS zum Thema.ADHS als Gamechanger - Wie aus Schwäche Stärke wirdEine Protagonistin der "RE:TURN"-Doku über ADHS ist Catia Gubelmann aus Zürich. Ihre Diagnose erhielt sie erst im Alter von 20 Jahren. Heute ist sie eine erfolgreiche 400-Meter-Leistungssportlerin. Hilfestellung für Betroffene bietet auch Alex Partridge mit seinem Podcast, in dem der Engländer über sein Leben mit ADHS spricht. Auch Unternehmen erkennen die Chancen von Vielfalt und bieten passende Arbeitsumgebungen für Menschen mit ADHS an. So wie die Telekom, die mit einer firmeninternen Community Raum für Aufklärung und gegenseitige Unterstützung schafft.Die neue ZDF-Reihe "RE:TURN" erzählt inspirierende Geschichten junger Menschen, die in Krisen neue Wege einschlagen. Eine bekannte Hostperson, die selbst ähnliche Erfahrungen gemacht hat, führt als Erzählerin oder Erzähler durch den Film.Weitere Programme zu ADHS im MärzIn der neuen ZDF-Serie "Einfach Ellie", ab Donnerstag, 5. März 2026, 10.00 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal, und am Donnerstag, 12. und 19. März 2026, jeweils 20.15 Uhr im ZDF, geht es um Notfallsanitäterin Elli Kempfer, die für eine Unfallklinik in den Bergen arbeitet. Elli lebt mit ADHS und hat eine besondere Art, die Welt wahrzunehmen und zu erleben. Mit Mut, Empathie und fachlicher Kompetenz begegnet sie Menschen in Ausnahmesituationen und sorgt dabei mit ihren unkonventionellen Methoden nicht selten für heitere Momente."PUR+" fragt am Samstag, 28. März 2026, 8.55 Uhr, im ZDF (ab Mittwoch, 4. März 2026, im ZDF-Streaming-Portal; am Dienstag, 24. März 2026, 19.25 Uhr, im KiKA): Was ist ADHS und wie fühlt es sich an? "Dein Song"-Moderatorin Jeannie zeigt "PUR+"-Moderator Eric, wie sie die Welt wahrnimmt. Für sie ist ADHS ihre Superkraft, aber es schränkt sie auch ein. Der 13-jährige Philipp empfindet ADHS als Schwäche und Stärke zugleich. In der Schule kann er sich schlecht konzentrieren, doch beim Hapkido und beim Gaming fühlt er sich aufmerksam. Experte Hans-Christoph Aster erklärt, was Kindern mit ADHS hilft.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Magda Huthmann telefonisch unter 06131 - 70-12149 oder per E-Mail unter huthmann.m@zdf.de und Christina Betke telefonisch unter 06131 - 70-12717 oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/return) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- RE:TURN: ADHS als Gamechanger - Wie aus Schwäche Stärke wird im ZDF-Presseportal (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/return-adhs-als-gamechanger-wie-aus-schwaeche-staerke-wird)- die ZDF-Serie "Einfach Elli" im ZDF-Presseportal (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/einfach-elli)- weitere ZDF-Programme zu ADHS (https://www.zdf.de/dokus/dokus-serien-marketing-100)ZDF für KiKA im ZDF-Presseportal (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/zdf-fuer-kika-2026)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6223127