Halle (ots) -Dem Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation in Halle (Sachsen-Anhalt) droht eine drastische Steigerung der Baukosten. Bislang ging die Bundesregierung von gut 200 Millionen Euro aus. Eine neue Kostenschätzung des Bundesbauministeriums erwartet nun allerdings eine deutlich höhere Summe für den Bau, der am Riebeckplatz in Halle entstehen soll. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Mittwochausgabe).Laut Bericht zum Sachstand der Baumaßnahme, der der Zeitung vorliegt, geht das Ministerium mittlerweile nicht mehr von Baukosten in Höhe von fast 208 Millionen Euro aus - sondern von mehr als 277 Millionen Euro. Die Kosten würden also um gut ein Drittel höher ausfallen als bisher kalkuliert. Dafür führt das Ministerium auch Gründe an.Das Zentrum am Riebeckplatz in zentraler Lage in Halle soll künftig rund 14.000 Quadratmeter für Forschung, Ausstellung und Dialog bieten und nach letzten Angaben 2030 fertig werden. Die usprünglichen Kosten wurden angesetzt, bevor es einen Architektenentwurf für das Zentrum gab. Der liegt mittlerweile vor. Auf dieser Grundlage haben die Bauexperten des Bundes neu gerechnet - und mussten entsprechend anpassen. "Es ergeben sich erhöhte Ansätze im Wesentlichen im Tiefbau zur Lage und Qualität des Grundstücks, in der technischen Gebäudeausrüstung im Hochhaus und zu den erwarteten Baupreissteigerungen bis zur geplanten Baufertigstellung", heißt es in dem Bericht. Offen ist, wie nun der Bundestag mit der Entwicklung umgeht. Das Parlament müsste eigentlich als nächstes Millionen freigeben, um die Planungen voranzutreiben.