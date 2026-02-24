Erfurt (ots) -Zwei junge Fußball-Talente, ein schwerer Unfall und der Traum einer großen sportlichen Karriere. Der Jugendfilm "Bleib am Ball - egal was kommt!" (MDR) erzählt eine bewegende Geschichte über sportlichen Ehrgeiz, Freundschaft und einen Schicksalsschlag, der Träume zerplatzen lässt. Der niederländisch-deutsche Spielfilm feiert am 27. Februar 2026 um 19:30 Uhr Premiere bei KiKA, auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html). Untertitel und Audiodeskription sind verfügbar.Für die Geschichte von "Bleib am Ball - egal was kommt!" ließ sich Regisseur Camiel Schouwenaar von realen Ereignissen inspirieren. Gemeinsam mit Job Tichelman, dessen Lebensgeschichte als Grundlage diente, entwickelte er das Drehbuch. Der Film wurde international gewürdigt und erhielt mehrere Auszeichnungen, darunter 2022 den Preis für den besten niederländischen Kinderfilm beim Cinekid Festival sowie den Titel Bester europäischer Kinderfilm beim Internationalen Filmfestival Schlingel in Chemnitz.Zum Inhalt: Der elfjährige Dylan (Maik Cillekens) und sein bester Freund Youssef (Anouar Kasmi) sind große Fußball-Talente und träumen davon, eines Tages Profis zu werden. Doch dann wird Dylans Leben von einem Moment auf den anderen aus der Bahn geworfen. Der Traum von der sportlichen Karriere scheint für immer ausgeträumt. Aber seine Freunde - und vor allem Dylan selbst - finden sich nicht einfach damit ab, sondern kämpfen dafür, dass er trotzdem an dem großen Turnier, das der Freestyle-Fußballstar Touzani (Soufiane Touzani) veranstaltet, teilnehmen kann. Als sich Dylan auch noch in die Skaterin Maya (Kailani Busker) verliebt, ist für ihn eins klar: Aufgeben ist keine Option.Der Film ist eine internationale Koproduktion von Ostlicht Filmproduktion (Weimar) und Rinkel Film (Amsterdam/Niederlande). Für den MDR verantworten Daniela Adomat und Anne Richter die Redaktion.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6223134