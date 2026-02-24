Das kalifornische Startup Guide Labs hat ein offenes KI-Sprachmodell veröffentlicht, das die Datenbasis seiner Antworten für Nutzer:innen transparenter machen soll. Dadurch soll es zu weniger Halluzinationen kommen - ohne Einbußen bei der Qualität. Bei komplexen KI-Systemen wie Deep-Learning-Modellen fehlt oft das Verständnis dafür, wie Antworten zustande kommen. Das Black-Box-Design befördert Halluzinationen. Für Nutzer:innen ist dann kaum nachvollziehbar, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n