Goldzone wächst: Produzent meldet weitere hochgradige Gold-Abschnitte

Heliostar Metals hat erstmals unterhalb des bestehenden High Grade Panel auf dem Projekt Ana Paula eine neue Expansionszone erfolgreich angebohrt. Das Unternehmen meldet 25,45 Meter mit durchschnittlich 8,26 Gramm Gold pro Tonne in fast 500 Metern Tiefe. Die Mineralisierung bleibt nach Norden, Nordwesten und in der Tiefe offen. Sämtliche neuen Bohrungen sollen in das kommende Ressourcen-Update der Feasibility Study einfließen.

Erste Tests unter dem hochgradigen Bereich

Wie Heliostar mitteilte, habe Bohrloch AP-25-313A 25,45 Meter mit 8,26 g/t Gold ab 493,8 Metern durchschnitten, einschließlich 8,30 Meter mit 19,99 g/t Gold.



CEO Charles Funk erklärte, man habe im Rahmen des Reserve-Conversion-Programms entschieden, ein Bohrloch gezielt tiefer zu verlängern, um mögliche Erweiterungen der Expansionszone zu testen. Das Bohrloch stelle einen 70-Meter-Step-out von der nächstgelegenen bislang geplanten Abbauzone dar und habe einen starken Goldabschnitt geliefert.Das Management betonte, dies sei das erste Bohrloch unterhalb des High Grade Panel gewesen. Aufgrund des Erfolgs habe das Unternehmen weitere Bohrungen in größere Tiefen verlängert.

Expansion Zone bleibt offen

Zusätzlich habe Bohrloch AP-25-345 in 508,4 Metern Tiefe 3,75 Meter mit 5,00 g/t Gold geliefert. Das Unternehmen teilte mit, dass die Mineralisierung in der Expansionszone nach Norden, Nordwesten sowie in die Tiefe weiterhin offen sei. CEO Funk erklärte, man habe die Lagerstätte stets als in der Tiefe offen interpretiert, da Ana Paula geologisch flacher sei als deutlich größere Goldlagerstätten in der Umgebung. Wegen fehlender Tiefenbohrungen habe bislang kein verlässliches Modell für die Mineralisierung in der Expansionszone bestanden. Der erste erfolgreiche Step-out bestätige jedoch das Potenzial in der Tiefe.