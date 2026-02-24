Zölle, Supreme-Court-Urteil, neue Strafmaßnahmen, schwache Konjunkturdaten und eine Fed im "higher for longer"-Modus - von Ruhe kann keine Rede sein. Nach dem jüngsten Abverkauf ist Bitcoin aus seiner kurzen Seitwärtsrange nach unten ausgebrochen. Beginn einer größeren Abwärtsbewegung - oder nur eine finale Marktbereinigung vor dem nächsten Anlauf nach oben?Im kompletten Interview analysieren Oliver Michel und Johanna Krämer die brisante Gemengelage aus Zoll-Chaos, Makrodruck und Midterms: Droht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
