Die deutschen Autoexporte nach China brechen 2025 um ein Drittel ein. Was steckt hinter dem dramatischen Rückgang?Die deutschen Autoexporte nach China sind 2025 um etwa ein Drittel gesunken, wie Reuters berichtet. Dieser Rückgang setzt den Abwärtstrend fort, der sich seit dem Höchststand von 2022 bereits mehr als halbiert hat. Laut einer am Dienstag veröffentlichten Studie des Deutschen Wirtschaftsinstituts (IW) fielen die Exporte von Autos und Autoteilen im vergangenen Jahr auf unter 14 Milliarden Euro (16,49 Milliarden US-Dollar), nach fast 30 Milliarden Euro vor drei Jahren. Dies verdeutlicht den raschen Verlust der deutschen Marktposition in China, dem wichtigsten Auslandsmarkt.
