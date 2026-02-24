Anzeige
IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 24.02.2026

(Neu: Preisspanne und andere Details zu Gabler, Mögl. IPO Thyssenkrupp Materials Services) 
 
Gabler Group AG 
ERSTNOTIZ: 09.03.2026 
BRANCHE: Unterwasser-Technologie (Verteidigungssektor) 
SITZ: Lübeck 
BÖRSENSEGMENT: Scale 
ZEICHNUNGSFRIST: 25. Feb bis 4. März 
BOOKBUILDINGSPANNE: 37 bis 47 Euro 
VOLUMEN (WERT): Nettoemissionserlös von 41 Mio Euro, 
        Angebotsvolumen bis zu 142 Mio Euro 
VOLUMEN (STÜCK): 1,05 Mio Aktien aus Kapitalerhöhung, 
         Platzierungsvolumen 3,02 Mio Aktien 
BEWERTUNG: rund 254 Mio Euro 
KONSORTIALFÜHRER: Cantor Fitzgerald 
KONSORTIALMITGLIEDER: Metzler 
 
TK Elevator GmbH 
ERSTNOTIZ: Vorbereitungen für Börsengang im 2. Halbjahr 2026 
      (Bloomberg-Bericht Feb. 2026) 
BRANCHE: Aufzugtechnik 
SITZ: Düsseldorf 
BEWERTUNG: rund 25 Mrd Euro (Bericht Feb 2026) 
KONSORTIALFÜHRER: Goldman Sachs, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Barclays, UBS 
 
Bitpanda GmbH 
ERSTNOTIZ: Erste Jahreshälfte 2026 möglich (Bloomberg-Bericht) 
BRANCHE: Handelsplattform 
SITZ: Wien 
BEWERTUNG: 4 bis 5 Mrd Euro (Bloomberg-Bericht) 
 
Exaring AG (Freenet-Tochter, Betreiberin von Waipu TV) 
ERSTNOTIZ: 2026 (Bloomberg-Bericht vom Jan 2026) 
BRANCHE: Web-TV 
SITZ: München 
BEWERTUNG: bis zu 1,5 Milliarden Euro (Bloomberg-Bericht) 
KONSORTIALFÜHRER: Citigroup, Berenberg 
 
Vincorion Advanced Systems GmbH 
ERSTNOTIZ: 2026 möglich (Bericht) 
BRANCHE: Rüstung 
SITZ: Wedel 
BEWERTUNG: spekulativ 1 Mrd Euro 
KONSORTIALFÜHRER: Rothschild 
KONSORTIALMITGLIEDER: Berenberg, BNP Paribas, JP Morgan 
 
Thyssenkrupp Materials Services 
ERSTNOTIZ: Verselbständigung dieses Jahr, 
      IPO im Herbst möglich (Reuters-Bericht Feb 2026) 
BRANCHE: Werkstoffhandel 
SITZ: Essen 
 
KNDS NV 
ERSTNOTIZ: Börsengang 2026 realistisch (CEO im Sept 2025) 
BRANCHE: Rüstung 
SITZ: Amsterdam 
 
Uniper SE 
ERSTNOTIZ: Möglicher Re-IPO der vom Bund gehaltenen Anteile offen 
BRANCHE: Energieversorgung 
SITZ: Düsseldorf 
KONSORTIALFÜHRER: Deutsche Bank, Citigroup, UBS 
 
BASF-Sparte Agricultural Solutions 
ERSTNOTIZ: Börsenreife soll 2027 erreicht sein, Börsengang ist in Frankfurt geplant 
BRANCHE: Pflanzenschutzmittel und Saatgut 
SITZ: Limburgerhof 
 
Parshipmeet Group (Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1) 
ERSTNOTIZ: offen 
BRANCHE: E-Commerce 
SITZ: Hamburg 
 
ISS Stoxx (Tochter der Deutschen Börse) 
ERSTNOTIZ: Frühestens 2026 (Reuters-Bericht vom Oktober 2025) 
BRANCHE: Indizes und Datenanalyse 
SITZ: 
 
Personio 
ERSTNOTIZ: nicht vor 2026 (Aussage CEO im Oktober 2024) 
BRANCHE: Personalsoftware-Anbieter 
SITZ: München 
BEWERTUNG: nach jüngster Finanzierungsrunde 8,5 Milliarden Dollar 
 
Selfio (Tochter der 3U Holding) 
ERSTNOTIZ: kein konkreter Zeitplan (Aussage 3U) 
BRANCHE: Onlinehandel für Haustechnik-Produkte 
SITZ: Bad Honnef 
 
Amaneos SE & Co. KGaA (Tochtergesellschaft von Mutares) 
ERSTNOTIZ: offen 
BRANCHE: Autozulieferer (Kunststoffelemente) 
SITZ: Frankfurt 
 
Contentful 
ERSTNOTIZ: offen, Börsengang ist Option 
BRANCHE: Software - Content Management Systeme (CMC) 
SITZ: Berlin 
BÖRSENSEGMENT: US-Börse, Börsengang über Spac eine Option 
BEWERTUNG: über 3 Milliarden Dollar (Stand nach Finanzierungsrunde im Juli 2021) 
 
HH2E 
ERSTNOTIZ: offen 
BRANCHE: Wasserstoff-Projektentwickler 
SITZ: Düsseldorf 
 
Celonis SE 
ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen), IPO in den USA erwogen 
BRANCHE: Softwarespezialist (Process Mining) 
SITZ: München 
BEWERTUNG: ca 13 Milliarden Euro (nach der jüngsten Finanzierungsrunde) 
 
Raisin SE 
ERSTNOTIZ: Keine Eile für Börsengang (CEO im Juni 2025) 
BRANCHE: Finanzdienstleistungen 
SITZ: Berlin 
 
Mobile.de 
ERSTNOTIZ: 2026 (Reuters-Bericht); Eigentümer Blackstone und Permira loten IPO aus 
BRANCHE: Auto-Anzeigen 
SITZ: Kleinmachnow 
BEWERTUNG: Spekulativ bis zu 10 Milliarden Euro 
===

Kontakt zum Autor: ipo.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2026 09:26 ET (14:26 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
