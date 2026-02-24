Essen (ots) -Wenn der Alltag nach draußen drängt und die Sehnsucht nach der nächsten Auszeit wächst, liefert die Reise + Camping in der Messe Essen vom 25. Februar bis 1. März 2026 die passende Portion Fernweh - mit inspirierenden Ideen und konkreten Angeboten. Nordrhein-Westfalens größte Urlaubsmesse zeigt Trends rund ums Reisen, die Vielfalt des Campings vom Zelt bis zum Glamping-Chalet sowie Neuheiten bei Reisemobilen, Vans und Outdoor-Equipment.Gemeinsam mit der Fahrrad Essen (ab 26. Februar) präsentieren sich rund 750 Aussteller und Destinationen aus 18 Ländern. "Die Reise + Camping ist kurz vor Saisonstart die ideale Gelegenheit, Trends kennenzulernen, Innovationen live zu erleben und direkt mit Anbietern ins Gespräch zu kommen", sagt Projektleiter Gunter Arndt.Ein Schwerpunkt liegt auf mobilem Reisen: In den Hallen 2 und 3 können Besucher Wohnwagen, Reisemobile und Kastenwagen vergleichen und sich beraten lassen. Die VANLIFE Lounge in Halle 2 bietet Einblicke in den Selbstausbau, während die Galeria Fahrzeuge und Lösungen für Offroad- und Expeditionsreisen zeigt.Reiseziele, Inspiration und ErlebnisprogrammTechnik und Zubehör stehen in Halle 3 im Fokus, darunter die AL-KO Sonderschau. Halle 6 widmet sich klassischem und modernem Camping mit Zelten, Faltcaravans und Outdoor-Ausrüstung. Start-ups setzen zusätzliche Impulse.In Halle 7 finden Besucher Inspiration für Reiseziele im In- und Ausland. Das Partnerland "Erlebnis Campingland Deutschland" präsentiert heimische Destinationen, ergänzt durch Glamping-Angebote, Mobilheime sowie den Bereich "Wandern + Reisen". Internationale Ziele, Kreuzfahrten und Spezialreisen stehen in Halle 8 im Mittelpunkt, inklusive Vorträgen und Reiseberichten.Familien erwartet ein buntes Programm mit Rallye, Kids-Area und Messekindergarten. Ein Ticket gilt auch für die Fahrrad Essen mit Trend-Arena und Test-Parcours. Eintrittskarten sind online erhältlich (Vorverkauf: 12 Euro). Hunde sind an den ersten beiden Messetagen angeleint erlaubt.Pressekontakt:Eva FriedrichPresse Reise + CampingE-Mail: eva.friedrich@messe-essen.deOriginal-Content von: Messe Essen GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50637/6223152