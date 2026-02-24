© Foto: Christoph Dernbach - dpaGoogle schließt mit AES einen 20-Jahres-Vertrag für ein neues Rechenzentrum in Texas. Der Deal zeigt, wie stark der KI-Boom die Stromnachfrage antreibt.Der US-Versorger AES hat mit Google einen 20-jährigen Stromliefervertrag geschlossen. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Der Strom ist für ein neues Rechenzentrum des Technologiekonzerns im texanischen Wilbarger County vorgesehen. Zusätzlich vereinbarte AES Verträge zur Energieerzeugung, die direkt am Standort des neuen Rechenzentrums entstehen sollen. Diese sogenannte Co-Location-Struktur ermöglicht es Google, seine Kapazitäten auszubauen und die wachsende Nachfrage nach Kerndiensten zu bedienen. Die Aktie von AES legte im …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE