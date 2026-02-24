Frankfurt am Main (ots) -Bedeutendste Ehrung der Sporthilfe im glanzvollen Rahmen des 55. Ball des Sports in Frankfurt überreicht / Fischer widmet Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro Biathlon-Nachwuchs und Werte-StiftungBiathlon-Legende Fritz Fischer ist beim 55. Ball des Sports in Frankfurt mit der "Goldenen Sportpyramide", der bedeutendsten Auszeichnung der Stiftung Deutsche Sporthilfe, geehrt worden. Das mit 25.000 Euro dotierte Preisgeld stellt der Olympiasieger vollständig Projekten im Sport zur Verfügung - unter anderem übernimmt er damit eine Sporthilfe-Team-Patenschaft für den Biathlon-Nachwuchs.Unter "Standing Ovations" der rund 1.000 Gala-Gäste nahm Fischer die Auszeichnung für sein Lebenswerk entgegen. Der Olympiasieger, Weltmeister und langjährige Erfolgstrainer wurde für seine herausragenden sportlichen Erfolge, seine Verdienste als Trainer sowie sein gesellschaftliches Engagement gewürdigt."Die Auszeichnung mit der 'Goldenen Sportpyramide' setze ich fast höher als meinen Olympiasieg", sagte Fritz Fischer bei der Ehrung sichtlich bewegt. "Olympiasieger gibt es viele, wichtig aber ist auch der Mensch, der Charakter. Einen Olympiasieg schafft man aus eigener Kraft, aber für diesen Preis bin ich gewählt worden. Das ist etwas ganz Besonderes für mich. Die Goldene Sportpyramide bekommt bei mir zuhause einen Ehrenplatz."Das Preisgeld gibt Fischer - in guter Tradition der früheren Preisträgerinnen und Preisträger - komplett an den Sport zurück:- Übernahme einer Sporthilfe-Team-Patenschaft für den Biathlon-Nachwuchs: Fischer unterstützt gezielt junge Athletinnen und Athleten auf ihrem Weg in den Leistungssport und setzt ein starkes Zeichen für die Nachwuchsförderung im Biathlon.- Förderung junger Talente in seiner Heimat Ruhpolding: In der Wintersportregion unterstützt er Jugendliche mit Lehrgängen und Materialzuschüssen, die sich die teilweise kostenintensive Biathlon-Ausrüstung ansonsten nicht leisten könnten.- Spende an die Werte-Stiftung: Ein weiterer Teil des Preisgeldes geht an die Werte-Stiftung, die gemeinsam mit der Sporthilfe ein Mentorenprogramm aufgebaut hat, über das Führungskräfte aus der Wirtschaft Athletinnen und Athleten beim Einstieg in die Berufswelt coachen.Die "Goldene Sportpyramide" wird seit dem Jahr 2000 verliehen. Über die Auszeichnung entscheiden die rund 320 Mitglieder des Sporthilfe-Kuratoriums sowie die bisherigen Preisträgerinnen und Preisträger. Zu den Geehrten gehören u.a. Steffi Graf, Franz Beckenbauer, Heiner Brand, Henry Maske, Rosi Mittermaier-Neureuther, Uwe Seeler, Katarina Witt, Franziska van Almsick, Silvia Neid, Michael Stich und Michael Groß. Durch die Auszeichnung mit der "Goldenen Sportpyramide", die beim Ball des Sports von der Deutschen Bank präsentiert wurde, ist Fritz Fischer gleichzeitig in die "Hall of Fame des deutschen Sports" aufgenommen worden. Hier geht's zur Website... (https://www.hall-of-fame-sport.de/mitglieder/detail/fritz-fischer)Hinweis an die Redaktionen:Auf hall-of-fame-sport.de finden Sie neben einem Kurzportrait eine ausführliche Biografie, die unter Angabe der Autorin - © Elisabeth Schlammerl für Sporthilfe - kosten- und rechtefrei für redaktionelle Zwecke genutzt werden kann.Rechtefreies Video- und Fotomaterial von der Preisverleihung mit Fritz Fischer steht hier zur Verfügung, bitte beachten Sie die jeweiligen Copyrights: zum Download... (https://sporthilfede.sharepoint.com/:f:/s/sporthilfe_media/IgB1TeFF8INZRaU4NZszW2ObAdpHcepDpAnF1noY8Oeo_M0?e=15X8gU)_________________________________________________________________________"Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, PwC Deutschland, Deutsche Post, Generali & Deutsche Vermögensberatung, DEUTZ und Tipico. Sie unterstützen die Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportlerinnen und Sportler und die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise.Die Sporthilfe wird gefördert durch das Bundeskanzleramt aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.Pressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeHeike SchönhartingOtto Fleck-Schneise 860528 Frankfurt am MainTel: 069/67803-511E-Mail: heike.schoenharting@sporthilfe.deWebsite: www.sporthilfe.de und www.hall-of-fame-sport.deOriginal-Content von: Sporthilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51413/6223180