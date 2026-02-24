DJ Stimmung der US-Verbraucher im Februar verbessert

DOW JONES--Die Stimmung unter den US-Verbrauchern hat sich im Februar aufgehellt. Wie das Forschungsinstitut Conference Board berichtete, stieg der Index des Verbrauchervertrauens auf 91,2. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 86,8 erwartet. Der Vormonatswert wurde auf 89,0 von zunächst 84,5 nach oben revidiert.

Der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage verschlechterte sich um 1,8 Punkte auf 120,0 Punkte, jener für die Erwartungen erhöhte sich um 4,8 Punkte auf 72,0.

Im Rahmen der Umfrage des Conference Board wurden insgesamt 5.000 Haushalte befragt.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2026 10:23 ET (15:23 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.