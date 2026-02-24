Immer wieder interessant, denn daraus können sich Short Squeezes entwickeln:
Zur Interpretation: Bei Kimberly-Clark (KMB) liegt der Wert bei 6 Tagen. Das bedeutet, das Short-Volumen ist so hoch, dass es 6 volle Handelstage dauern würde, um alle Short-Positionen abzuwickeln, wenn man das gesamte durchschnittliche Tagesvolumen dafür nutzen würde.
Ihr Volker Schulz
