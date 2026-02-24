EQS-News: NanoRepro AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Finanzierung

NanoRepro AG: Barkapitalerhöhung vollständig platziert



24.02.2026 / 17:06 CET/CEST

NanoRepro AG: Barkapitalerhöhung vollständig platziert Marburg, 24.02.2026. Die NanoRepro AG (ISIN DE 0006577109; Symbol: NN6) hat die heute beschlossene Barkapitalerhöhung um bis zu EUR 1.290.377 mit Bezugsrechtsausschluss im Rahmen einer Privatplatzierung vollständig an ausgewählte Investoren platziert. "Wir freuen uns sehr über das Vertrauen unserer Investoren, welches sich in dieser zügigen Platzierung widerspiegelt. Die Transaktion stärkt unsere Kapitalbasis und unterstützt die konsequente Umsetzung unserer Wachstumsstrategie", so Lisa Jüngst, CEO der NanoRepro AG. Kapitalerhöhung um EUR 1.290.377 Unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2024 wird das Grundkapital der Gesellschaft somit von derzeit EUR 12.903.773 um EUR 1.290.377 auf EUR 14.194.150 durch Ausgabe von 1.290.377 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien ("Neue Aktien") gegen Bareinlagen erhöht. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2025 gewinnberechtigt. Der Platzierungspreis für die Neuen Aktien betrug EUR 1,50. Der Nettoemissionserlös beläuft sich auf rd. EUR 1,8 Mio. Die Einbeziehung der Neuen Aktien in den Handel (Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse) erfolgt nach der Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister. Emissionserlös fördert weiteres Unternehmenswachstum Der Emissionserlös dient der Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums sowie der strategischen Weiterentwicklung der Gruppe. Im Mittelpunkt stehen dabei die operative Skalierung der bestehenden Geschäftsfelder und Beteiligungen, der gezielte Ausbau margenstarker Marken- und Lifestyle-Segmente, die Stärkung von Vertrieb und Marketing sowie die weitere Verbesserung der finanziellen Flexibilität auf Gruppenebene. Mit der erfolgreichen Kapitalmaßnahme verbessert die Gesellschaft ihre Bilanzstruktur und erweitert zugleich ihren unternehmerischen Handlungsspielraum für die nächste Wachstumsphase. Strategischer Fokus: Diversifizierte Gesundheits- und Markenplattform Die NanoRepro AG verfolgt das Ziel, ihr Geschäftsmodell konsequent weiterzuentwickeln und die Gruppe strukturell margenstärker aufzustellen. Neben dem etablierten Kerngeschäft im Bereich diagnostischer Schnelltests stehen insbesondere wachstumsstarke Marken- und Technologieplattformen im Mittelpunkt der strategischen Weiterentwicklung. Hierzu zählen die Mehrheitsbeteiligung an der Paedi Protect AG im Segment dermatologisch geprüfter Baby- und Kinderpflege, die Beteiligung an der Deutsche Kosmetikwerke AG mit der Marke newkee sowie die Weiterentwicklung und konsequente Markteinführung der innovativen Homecare-Produktlinie "PHLAS" rund um die hyped about science GmbH. Neben einer konsequenten Wachstumsstrategie richtet sich der interne Fokus auf die gezielte Identifikation und Hebung gruppeninterner Synergien - insbesondere entlang gemeinsamer Beschaffungsstrukturen, regulatorischer Kompetenz, optimierter Vertriebswege, Markenführung und der digitalen Infrastruktur. Durch die stärkere Verzahnung der Geschäftsbereiche sollen Effizienzpotenziale realisiert, Skaleneffekte genutzt und zusätzliche Wertschöpfungsstufen innerhalb der Gruppe erschlossen werden. Ziel ist es, die NanoRepro-Gruppe als integrierte Gesundheits- und Markenplattform weiterzuentwickeln und die Ertragskraft nachhaltig zu steigern.

Über die NanoRepro AG Die NanoRepro AG mit Sitz in Marburg an der Lahn ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Fokus auf gesundheitlicher Vorsorge, Schnelldiagnostik sowie dem strategischen Ausbau komplementärer Geschäftsfelder im Gesundheits- und Lifestyle-Bereich. Als Hersteller von medizinischen Schnelltests für Endverbraucher und Fachanwender zählt die NanoRepro AG zu den Innovationsführern der Branche. Das Unternehmen verfügt über ein breites Portfolio von mehr als 25 Selbsttests, darunter verschiedene Corona-Tests, Schwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit, Fruchtbarkeits- und Allergietests sowie Anwendungen zur Darmkrebsvorsorge. Neben dem Kerngeschäft stärkt die NanoRepro AG ihre Marktposition durch gezielte Beteiligungen an wachstumsstarken Unternehmen. Seit Herbst 2024 hält das Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung an der Paedi Protect AG, einem Spezialisten für hochwertige, dermatologisch geprüfte Hautpflegeprodukte für Babys und Kinder mit natürlichen, gesundheitlich verträglichen Inhaltsstoffen. Zur Unternehmensgruppe gehört zudem die Beteiligung an der Deutsche Kosmetikwerke AG, die unter der Marke newkee innovative Hautpflegeprodukte anbietet. An dem Unternehmen sind auch der Fußballprofi Manuel Neuer und die Tennisspielerin Angelique Kerber beteiligt. Im Jahr 2025 beteiligte sich die NanoRepro AG zudem an der hyped about science GmbH, einem innovativen Start-up im Bereich Kaltplasmatechnologie, das mit dem Produkt PHLAS eine neue Generation technologiebasierter Hautpflege für Endverbraucher entwickelt. In dieses Gemeinschaftsprojekt bringt NanoRepro auch ihre Nahrungsergänzungsmarke alphabiol ein, wodurch ein ganzheitliches Produktkonzept rund um die Marke PHLAS entsteht. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Lisa Jüngst

