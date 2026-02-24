Die geopolitischen Spannungen nehmen zu. Was passiert, wenn der Iran die Straße von Hormus blockiert? Jan Willhöft beleuchtet, wie sich dies auf den Ölpreis und die Märkte auswirken könnte.Im aktuellen Video auf wallstreetONLINE TV geht Jan Willhöft, Partner bei AXINO Capital, den wachsenden geopolitischen Unsicherheiten nach und beleuchtet die Lage rund um den Iran und den Ölmarkt. Mit einem möglichen militärischen Konflikt im Nahen Osten, der den Ölpreis in die Höhe treiben könnte, stellt sich die Frage, wie Öl und Gold miteinander verbunden sind. Historisch gesehen bewegen sich diese beiden Rohstoffe oft parallel, doch die aktuelle Situation zeigt eine Entkopplung. Willhöft erklärt, …Den vollständigen Artikel lesen
