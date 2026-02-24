Die Osmann Versicherungsvermittlung GmbH & Co. KG schließt sich der Aventus Maklergruppe an. Damit baut Aventus sein Leistungsportfolio im Bereich der individuellen Risiko- und Vorsorgeberatung für Privatkunden sowie kleine und mittelständische Unternehmen aus. Aventus hat einen Neuzugang zu verkünden: Die in Eisenach sitzende Osmann Versicherungsvermittlung GmbH & Co. KG wird Teil der Maklergruppe. Das Leistungsportfolio wird somit im Bereich der individuellen Risiko- und Vorsorgeberatung für Privatkunden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
