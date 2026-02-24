Der Kreditvermittler Dr. Klein hat die durchschnittlichen Darlehenshöhe beim Immobilienkauf im Jahr 2025 analysiert. Im Schnitt wurde eine Kreditsumme von 322.421 Euro aufgenommen - 5% mehr als eine Jahr zuvor. Doch der Bundesländervergleich ergibt deutliche regionale Unterschiede. Die durchschnittliche Darlehenshöhe, die Finanzierungskunden in Deutschland 2025 für den Erwerb einer Immobilie aufgenommen haben, lag im Schnitt bei 322.421 Euro. Dies zeigt eine Auswertung des Kreditvermittlers Dr. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact