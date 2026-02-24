Volkswagens Kernmarke VW geht einen für westliche Autobauer historischen Schritt: Die Wolfsburger lizenzieren mit VLA 2.0 von XPeng erstmals eine Plattform für autonomes Fahren eines chinesischen Herstellers. Der Schritt ist strategisch schlüssig. Denn im Rennen um den wichtigsten Automarkt der Welt geht es vor allem um Tempo, Kosten und Technologie.Am 24. Februar 2026 machte XPeng-Chef He Xiaopeng intern publik: Volkswagen wird weltweit erster kommerzieller Launch-Kunde für VLA 2.0. Damit lizenziert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
