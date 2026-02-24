© Foto: NDZ/STAR MAX/IPx - STRMXEin KI-Report über eine mögliche "Verdrängungsspirale" hat Softwarewerte am Montag um 200 Milliarden gedrückt. Die Märkte stabilisieren sich, doch das zugrunde liegende Risiko wirkt größer als der Rücksetzer.Der Softwaresektor steht nach einem ungewöhnlichen Marktauftakt der Woche erneut unter Druck. Der Auslöser war ein am Wochenende veröffentlichter Analysebeitrag von Citrini Research - ein Szenario, das in den sozialen Medien viral ging und einen potenziellen KI-getriebenen Wirtschaftsbruch skizziert. Obwohl sich die Futures am Dienstag stabilisierten, bleibt die zentrale Sorge bestehen: Ob künstliche Intelligenz die bestehende Dienstleistungsökonomie strukturell aushöhlt. Der …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE