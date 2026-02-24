Im frühen US-Handel zählen die Anteilscheine von Eli Lilly zu den schwächsten Titeln. Denn der dänische Rivale Novo Nordisk plant deutliche Preissenkungen für seine Blockbuster-Medikamente in den USA. Wie Führungskräfte dem Wall Street Journal mitteilten, sollen ab Januar 2027 die Preise für das Abnehmpräparat Wegovy und das Diabetesmittel Ozempic gesenkt werden. für 675 Dollar pro Monat angeboten werden. Für Wegovy entspricht das einer Reduzierung um rund 50 Prozent, für Ozempic um mehr als ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
