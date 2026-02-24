FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Dienstag letztlich vergeblich an der 25.000-Punkte-Hürde abgemüht. Auch die freundliche Wall Street konnte nicht nachhaltig stützen.

Mit einem Minus von 0,02 Prozent auf 24.986,25 Punkten beendete der deutsche Leitindex die Sitzung. Der MDax, der Index der mittelgroßen Börsenwerte, gewann 0,10 Prozent auf 31.409,50 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,04 Prozent auf 6.116,60 Zähler nach oben. Nahezu unverändert schloss auch der britische Leitindex FTSE 100 . Der SMI in Zürich überwand dagegen erstmals die Marke von 14.000 Punkten und ging mit einem deutlichen Plus aus dem Tag.

"Die Mutigen sind aktuell in der Minderheit", resümierte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners den Dax-Verlauf. Die doppelte Unsicherheit aus US-Zollpolitik und Iran-Konflikt halte die Anleger derzeit von Aktienkäufen ab. Allerdings kehrten sie bei Kursschwächen auch immer mal wieder an den Markt zurück. Chef-Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets schrieb außerdem, dass mit Blick auf die Zollthematik die zentrale Frage nun laute, "wie ein Abkommen zwischen den USA und der Europäischen Union vereinbart werden kann, wenn es überhaupt keine Klarheit mehr gibt"./ck/he

DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145, CH0009980894, GB0001383545