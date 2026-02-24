Tiered Backup Storage bei den erstmals verliehenen StorageNewsletter Awards ausgezeichnet

ExaGrid, der Marktführer im Bereich Tiered Backup Storage, gab heute bekannt, dass das Unternehmen bei den ersten jährlichen StorageNewsletter Awards mit einem Preis in der Kategorie 'Secondary Storage' ausgezeichnet wurde.

Die Gewinner der StorageNewsletter Awards wurden von einer siebenköpfigen Jury gekürt, die auch die Anbieter für die einzelnen Kategorien ausgesucht hatte. "Als langjähriger Innovator hat ExaGrid mit seiner Scale-out-Architektur eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung einer neuen Ära der Sekundärspeicher übernommen. Ursprünglich auf HDDs basierend, unterstützt die Plattform nun auch SSDs und gewinnt dank eines starken Channel-Ökosystems und der breiten Akzeptanz durch zahlreiche Anbieter von Backup-Software weiterhin rasch Marktanteile hinzu. Durch kontinuierliche Funktionserweiterungen ist das Team seit vielen Jahren führend in diesem Segment, und die Aussichten für das künftige Wachstum sind weiterhin sehr vielversprechend", sagte Philippe Nicolas, Eigentümer und Herausgeber von StorageNewsletter und Jurypräsident der StorageNewsletter Awards 2026.

ExaGrid hat für sein mehrstufiges Backup-Speichersystem große Anerkennung erhalten und in den letzten drei Jahren 24 Branchenauszeichnungen gewonnen. ExaGrid ist der größte unabhängige Anbieter von Backup-Speicherlösungen in der Branche und hat seinen Kundenstamm auf über 5.000 Unternehmen ausbauen können, die seine Produkte aktiv nutzen. Dabei hat das Unternehmen eine solide Finanzlage aufrechterhalten und in 20 aufeinanderfolgenden Quartalen positive Ergebnisse in Bezug auf GuV, EBITDA und freien Cashflow erzielt.

ExaGrid entwickelt sein mehrstufiges Backup-Speichersystem kontinuierlich weiter und hat im vergangenen Jahr seine umfassenden Sicherheitsfunktionen um AI-Powered Retention Time-Lock für die Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen erweitert sowie seine bestehende Produktpalette preisgekrönter HDD-Appliance-Modelle um SSD-Appliance-Modelle ergänzt.

"Wir fühlen uns geehrt, den Secondary Storage Award bei den ersten jährlichen StorageNewsletter Awards gewonnen zu haben", sagte Bill Andrews, Präsident und CEO von ExaGrid. "ExaGrid ist stolz darauf, die beste Backup-Speicherlösung auf dem Markt anzubieten, und wir freuen uns über die anhaltende Anerkennung unseres Tiered Backup Storage."

