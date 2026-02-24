DJ Aktien Schweiz fester - SMI erstmals über 14.000 Punkten

DOW JONES--Deutliche Kursgewinne haben am Dienstag den Handel am schweizerischen Aktienmarkt geprägt. Der SMI stieg im Verlauf erstmals über die Marke von 14.000 Punkten. Positive Impulse kamen aus den USA, wo die Kurse einen großen Teil ihrer Verluste vom Wochenauftakt wettmachten, nachdem der Index der Verbraucherstimmung stärker als erwartet gestiegen war. Händler berichteten auch von nachlassenden KI-Sorgen. Am Montag hatte in den USA eine Analystenstudie Befürchtungen genährt, dass die Künstliche Intelligenz (KI) zu gravierenden Verwerfungen führen und die bisherigen Geschäftsmodelle zahlreicher Unternehmen der verschiedensten Branchen bedrohen könnte.

Der SMI gewann 0,9 Prozent auf 13.997 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und vier -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 22,3 (Vortag: 20,6) Millionen Aktien.

Gefragt waren die drei Schwergewichte Nestle, Novartis und Roche. Ihre Kurse stiegen zwischen 1 und 1,9 Prozent. Die Aktien des als defensiv geltenden Duft- und Aromenherstellers Givaudan verbesserten sich um 2 Prozent.

Anleger griffen aber auch bei Konjunkturzyklikern beherzt zu. So gewannen Amrize, Sika, Geberit und Holcim zwischen 1,1 und 2 Prozent.

Partners Group, die am Montag im Zuge der KI-Sorgen eingebrochen waren, erholten sich um 0,3 Prozent.

Unter den Nebenwerten kletterten PSP Swiss Property nach Vorlage von Geschäftszahlen um 3,5 Prozent. Die Aktie von OC Oerlikon reagierte mit einem Kurssprung von 16,7 Prozent auf die Zahlen des Industriekonzerns.

February 24, 2026

