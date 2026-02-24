Nachdem Meta erst vor kurzem einen Chip-Deal mit Nvidia geschlossen hatte, setzt der Facebook-Konzern nun auch auf den Konkurrenten AMD. Die AMD-Aktie springt deutlich an, weil Anleger den nächsten Großauftrag im KI-Boom wittern. Zumal sich Meta sogar direkt am Chipfertiger beteiligt. Die Milliarden-Investitionen rund um den KI-Boom erreichen eine neue Stufe: Meta Platforms hat am Dienstag einen milliardenschweren Chip-Deal mit Advanced Micro Devices ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE