Kubaner aus den gesamten Vereinigten Staaten versammelten sich heute in Washington, D.C., vor der Delegation der Europäischen Union, um die Mitschuld der EU an der Finanzierung des kommunistischen Staates Kuba anzuprangern. Die Demonstranten hielten Schilder mit Aufschriften wie "EU, finanziert keine Diktatur", "Demokratien sollten keine Diktaturen finanzieren" und "Für diesen Marsch würde ich in Kuba getötet werden".

An der Demonstration nahmen führende kubanische Oppositionsgruppen wie die Versammlung des kubanischen Widerstands und der Kubanische Freiheitsmarsch sowie ehemalige kubanische politische Gefangene, Veteranen der Schweinebucht, der Senator des Bundesstaates Florida Alexis Calatayud, Miss Universe Kuba 2025 Lina Luaces und die Fernsehpersönlichkeit Lili Estefan teil.

Die Redner der Kundgebung kritisierten die Menschenrechtsbilanz des Castro-Regimes und hoben hervor, dass der kubanische Staat Söldner entsandt habe, um Russlands Kriegseinsatz in der Ukraine zu unterstützen. Dies folgt auf einen beispiellosen Schritt des Europäischen Parlaments Ende Januar, eine Änderung zu verabschieden, die die Überarbeitung und Aussetzung des Abkommens über politischen Dialog und Zusammenarbeit (PDCA) fordert, das seit 2017 die Beziehungen zwischen der Europäischen Union (EU) und dem kubanischen Regime regelt. Die verabschiedete Änderung fordert die Europäische Kommission auf, "alle verfügbaren Instrumente zu nutzen, ohne irgendwelche auszuschließen", um die Einhaltung der demokratischen und menschenrechtlichen Standards auf der Insel sicherzustellen.

"Die Realität ist, dass Millionen von Euro, die angeblich für 'Nachhaltigkeitsprogramme' vorgesehen sind, tatsächlich in die Hände derjenigen gelangen, die dem Regime am nächsten stehen und sie für weitere Repressionen und ihre eigenen Projekte und Vorteile nutzen", sagte Orlando Gutierrez-Boronat, Sprecher des Kubanischen Demokratischen Direktoriums und Mitglied der Versammlung des kubanischen Widerstands.

Die Demonstration findet vor dem Hintergrund eskalierender Spannungen auf der Insel statt. Berichten dieser Woche zufolge starben etwa zehn politische Gefangene in Haft, nachdem sie gegen den Tod eines 19-jährigen Häftlings protestiert hatten, der in seiner Zelle erhängt aufgefunden worden war, nachdem er wochenlang über Lebensmittelknappheit und mangelnde medizinische Versorgung geklagt hatte. Diese Vorwürfe haben die Kritik am repressiven Apparat des kubanischen Staates, an den Haftbedingungen und der Behandlung von Dissidenten verschärft.

In Washington hat die Regierung von Donald Trump den Druck auf Havanna durch verschärfte Sanktionen und Beschränkungen für Öllieferungen an die Insel aufrechterhalten. Die Organisatoren der Proteste stellten diesen Ansatz der Politik in Teilen Europas, insbesondere in Spanien, gegenüber.

Im Juli 2025 genehmigte Spanien einen Umschuldungsmechanismus, der darauf abzielt, einen Teil der Schulden Kubas zu erlassen, um in die Strominfrastruktur und Projekte zur Ernährungssicherheit zu reinvestieren. Die Initiative ist Teil eines umfassenderen Abkommens im Zusammenhang mit den Verhandlungen mit dem Pariser Club.

Im Rahmen des sogenannten "Schuldenumwandlungsprogramms" plante Spanien, rund 375 Millionen Euro zu erlassen und in Projekte zur nachhaltigen Entwicklung umzuleiten. Neue Entwicklungen haben die Lage jedoch kompliziert gemacht. Am 21. Februar 2026 gab das spanischsprachige Medienunternehmen Infobae bekannt, dass mehr als 150 spanische Unternehmen, darunter vor allem kleine und mittlere Unternehmen, offiziell außerordentliche finanzielle Unterstützung von der spanischen Regierung in Höhe von rund 255 Millionen Euro für unbezahlte Schulden des kubanischen Staates beantragt haben. Mehrere dieser Unternehmen sollen aufgrund anhaltender Zahlungsausfälle Insolvenz angemeldet haben.

Der Protest unterstreicht die Überzeugung, dass die Korruption und die Gewaltbereitschaft der kommunistischen Regierung Kubas das Land zu einem höchst unberechenbaren und riskanten Partner für die Europäische Union machen.

"Die fortgesetzte finanzielle Unterstützung und der Schuldenerlass für das Regime stärken letztlich die staatlichen Institutionen, denen Unterdrückung vorgeworfen wird, anstatt dem kubanischen Volk zu nützen", so Gutierrez-Boronat weiter. "Die Botschaft der Demonstranten war klar: Finanzierungsinitiativen, die über das derzeitige System laufen, bergen die Gefahr, dass die politische Unterdrückung fortbesteht und das Leid der einfachen Bürger noch größer wird."

Über die Versammlung des kubanischen Widerstands

Die Versammlung des kubanischen Widerstands ist ein Exilparlament, das sich aus einer Reihe von Nichtregierungsorganisationen zusammensetzt, die sich gemeinsam für die Freiheit des unterdrückten kubanischen Volkes einsetzen.

